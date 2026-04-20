Retenciones en la AP-4 en Las Cabezas (Sevilla) tras una colisión entre varios vehículos que deja a una persona atrapada

Archivo - Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una colisión en cadena que ha tenido lugar este lunes, 20 de abril, y que ha implicado a unos tres vehículos ha dejado un kilómetro de retenciones en la AP-4, a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y a una persona atrapada en el interior de uno de los coches, que ya ha sido rescatada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 12,15 horas, cuando varios testigos han alertado de la colisión que, además, ha culminado con el vuelco de uno de los turismos implicados.

El accidente, que se ha producido en el punto kilométrico 39 de la referida vía, ha provocado, además, el corte del carril izquierdo, según ha referido la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su cuenta de 'X', consultada por esta agencia.

Hasta el lugar del incidente se han trasladado efectivos de los Bomberos, sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de la vía. Los profesionales se encuentran operando en el lugar del accidente en aras de restablecer el tráfico.