Retenciones en la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz por un incendio en una cuneta de El Cuervo. - A.S. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 15

Un incendio en una cuneta a la altura del kilómetro 58 de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz, en el término municipal de El Cuervo, ha provocado este lunes algunas retenciones y la alerta de más de una veintena de usuarios.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se produjo sobre las 10,30 horas. Hasta el lugar se han desplazado los servicios de Bomberos y la Guardia Civil.

Por el momento, no hay constancia de que se hayan producido heridos y los servicios continúan trabajando en el incidente.