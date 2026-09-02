Retrasos en los Cercanías de Sevilla y las conexiones con Cádiz por una incidencia entre Dos Hermanas y Utrera

Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de Sevilla, en concreto la línea C1, y las relaciones ferroviarias con Cádiz están registrando este miércoles retrasos.

Así lo ha indicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, misma vez que ha expresado que la causa de estos retrasos se debe a una incidencia en la señalización entre Dos Hermanas y Utrera.

Por el momento, los técnicos de Adif trabajan para solucionar esta situación "en la mayor brevedad posible".