Reunión de coordinación del Ayuntamiento de Sevilla para "anticiparse al periodo de mayor riesgo" del Virus del Nilo

Reunión de la mesa de coordinación técnica del Virus del Nilo del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este lunes una mesa de coordinación técnica para reforzar la respuesta preventiva frente al Virus del Nilo Occidental, en una reunión convocada por el Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal y dirigida por el delegado de Espacio Público, José Lugo.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, este encuentro se enmarca en el trabajo de planificación y coordinación "para anticiparse al periodo de mayor riesgo, compartir información actualizada y seguir perfilando las actuaciones que se desarrollarán en la ciudad".

En la reunión han participado representantes del CSIC, el IMD, el Real Alcázar, Lipasam, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire-Acar Tablada, la Autoridad Portuaria de Sevilla, Emasesa, la Universidad de Sevilla, Urbanismo, Isla Mágica, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, el Distrito Sanitario de Sevilla y el centro comercial Lagoh.

"Esta mesa permite reforzar la coordinación entre administraciones, poner en común información útil y seguir mejorando la capacidad de respuesta de la ciudad desde la prevención, el rigor técnico y la colaboración entre todos los actores implicados", ha señalado José Lugo.

El Ayuntamiento ha subrayado que el objetivo principal de esta mesa ha sido "reforzar la cooperación entre administraciones, organismos y entidades implicadas, actualizar la información disponible, ofrecer un espacio de consulta técnica y plantear mejoras en aquellos trabajos que puedan afectar a la ciudad".

Asimismo, ha asegurado que el encuentro ha servido para "compartir conocimiento y experiencias que permitan seguir mejorando la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta conjunta ante el escenario actual, dentro de una estrategia municipal basada en la anticipación, el rigor técnico y la coordinación institucional".