La Rinconada (Sevilla) celebra la Muestra Profesional de Artes Escénicas 'Mirador Sur a Escena' del 2 al 4 de diciembre

LA RINCONADA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Rinconada (Sevilla) se convertirá del 2 al 4 de diciembre en el epicentro de la creación escénica andaluza con la celebración de 'Mirador Sur a Escena', la Muestra Profesional de Artes Escénicas, impulsada por la Asociación de Distribución Escénica Andaluza (ADEA), el Ayuntamiento de La Rinconada y la colaboración de la Diputación de Sevilla.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este nuevo encuentro profesional "nace con el objetivo de poner el foco en la creación contemporánea andaluza", fomentando el diálogo entre responsables de programación, distribuidoras, compañías y público, y consolidándose como una plataforma clave para la difusión y circulación de las artes escénicas en el ámbito autonómico y nacional.

De esta forma, 'Mirador Sur a Escena' "aspira a consolidarse como un espacio de referencia donde la distribución escénica actúe como puente entre la creación y la programación, reflejando la singularidad de ADEA", una asociación que integra profesionales con conocimiento directo del mercado y de las dinámicas de exhibición y circulación de espectáculos.

Entre los objetivos principales del encuentro se encuentran mostrar la diversidad y calidad de la creación escénica andaluz; favorecer el encuentro entre creadores, programadores, distribuidores y gestores culturales; impulsar la circulación de espectáculos en circuitos provinciales, autonómicos, nacionales e internacionales; fomentar sinergias y redes de colaboración entre los distintos agentes del sector; y generar espacios de intercambio formal e informal, combinando la reflexión profesional con la experiencia artística abierta al público.

"Mirador Sur a escena es una nueva apuesta, una importante novedad en el calendario anual de las artes escénicas de La Rinconada, una mirada contemporánea a la distribución andaluza y nacional de la mano de ADEA y también una oportunidad a través de una muestra de máximo interés de reunir a gestores, programadores y públicos, para abordar el momento actual de la creación escénica", ha destacado la I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, en la presentación del proyecto en el Centro Cultural de La Villa.

Vega ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de Distribución Escénica Andaluza (ADEA), Lucia De Franchi, la productora, distribuidora y miembro de ADEA, Elena Carrascal y el director del área de Cultura rinconera, Antonio Castro.

Sobre la programación ha subrayado que es "una oferta que tiene en cuenta la apertura a la ciudad, con eventos que podrán disfrutarse al aire libre y siendo una invitación colectiva a la participación de públicos en abierto", pero también, "un trabajo muy potente y vigente por los contenidos y temáticas, con la comunidad educativa en general y adolescentes en particular", con espectáculos que van a abordar materias "tan sensibles como la violencia de género o el bullying".

Así, ha añadido que se trata de "una invitación extensible al conjunto de Andalucía y un evento de máximo interés para situar a La Rinconada en la vanguardia del mapa autonómico de las artes escénicas y de la cultura".

"Queremos crear puentes culturales, un espacio para el encuentro profesional y la exhibición, donde explorar nuevas ideas y caminos desde la creación y la distribución", ha señalado de Franchi.

Por su parte, Carrascal ha añadido que "la sostenibilidad de una compañía no depende de cuánto produce, sino de cuánto gira. 'Mirador Sur a Escena' busca precisamente eso: tender puentes para que los espectáculos viajen, crezcan y encuentren nuevos públicos".

UNA CITA CON LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

La muestra reunirá diez espectáculos en tres jornadas que "combinan estrenos absolutos, teatro, danza y propuestas de calle dirigidas a públicos de todas las edades".

Con una programación "diversa y equilibrada entre compañías consolidadas y nuevas voces", 'Mirador Sur a Escena' se presenta como "un espacio para descubrir talento, compartir experiencias profesionales y disfrutar de la creación contemporánea".

Así el martes 2 de diciembre, a partir de las 12,00 horas el Centro Cultural de la Villa acogerá el estreno de Eva Escudier 'Sentadita me quedé'. Una pieza "íntima y poética de danza aérea y circo que explora la memoria, la espera y la identidad femenina a través del movimiento y la palabra". La creadora, actriz, bailarina y acróbata gaditana Eva Escudier presenta su primera producción en solitario.

A las 17,00 horas, en el Parque de los Pintores de la localidad sevillana, SÖA Cía mostrará su trabajo 'Con la cabeza en las nubes' donde la compañía cordobesa, formada por artistas de circo contemporáneo y danza aérea, ofrecerá un "espectáculo poético y visual que invita a volar entre sueños y realidades".

Cerrando la primera jornada, sobre el escenario del Centro Cultura de la Villa, a partir de las 19,00 horas, actuará la compañía malagueña de danza contemporánea Fernando Hurtado con 'El hilo del olvido'. En ella, "se propone una reflexión sobre la memoria y la pérdida a través de una coreografía potente y emocionalmente intensa".

El segundo día, miércoles 3 de diciembre, comenzará a las 12,00 horsa en el Centro Cultural Antonio Gala de la mano de la compañía gaditana Titititrán Teatro y su espectáculo 'Malena Ballena'. Basada en el cuento de Davide Cali, esta pieza infantil celebra la autoestima y la diversidad corporal donde se combina títeres, música y humor en "un montaje lleno de sensibilidad".

A las 17 horas en el Parque de los Pintores, Markeliñe presentará 'Artiluso'. Con más de 30 años de trayectoria, los vascos ofrecen un espectáculo "visual y emotivo sobre la imaginación y el poder transformador de los objetos cotidianos".

El tercer espectáculo del miércoles llegará de la mano de la compañía granadina Histrión Teatro y su 'Dysphoria'. Con esta propuesta "aborda la identidad, el cuerpo y la libertad, una pieza de teatro contemporáneo que combina texto, interpretación y estética audiovisual".

Por su parte, el jueves 4 de diciembre, se representará en el Centro Cultural Antonio Gala el estreno de la compañía Silencio Danza, 'Hambre'. La nueva creación de la coreógrafa malagueña Nieves Rosales, Premio Lorca de Danza, aborda el hambre como metáfora de deseo y supervivencia. Una obra "cargada de fuerza visual y emoción contenida".

Por la tarde, habrá tres citas para cerrar esta edición de la muestra: A las 17,00 horas el Parque de los Pintores será el escenario elegido para la compañía Laura Morales con 'La nueva bestia'. "Una propuesta de danza contemporánea donde aúna el gesto y la palabra para reflexionar sobre lo salvaje y lo humano".

Una hora más tarde, la cita será en el hall del Centro Cultural de la Villa con Proyecto Lanza y su 'Danzantes' una pieza breve de danza contemporánea. El último espectáculo programado 'Pa la boda', de La Tirana Producciones tendrá lugar a las 19,00 horas, en el Centro Cultural Antonio Gala.

Los espectáculos programados en el Parque de los Pintores serán de libre acceso. Sin embargo, los que se celebren a las 12,00 h y a las 19,00 h requerirán entrada que podrán adquirirse online o en la taquilla, una hora antes del inicio de cada espectáculo, según ha informado la citada nota de prensa.

Cada mañana, previo al comienzo de los espectáculos, se habilitará un espacio de encuentro "pensado para favorecer el diálogo y la creación de redes entre los asistentes". Esta zona servirá como punto de conexión entre responsables de programación, distribuidoras, compañías y profesionales de la gestión culturales, "fomentando conversaciones distendidas en torno al sector, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas colaboraciones".