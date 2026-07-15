La Rinconada (Sevilla) cierra la Cuenta General de 2025 con cifra histórica de 80,3 millones tras una subida del 37,6%

Pleno en el Ayuntamiento de La Rinconada - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha aprobado el cierre de su Cuenta General de 2025 con una cifra histórica de 80,3 millones de euros tras un incremento del 37,6%, que "vuelve a poner sobre la mesa una estrategia económica justa y al servicio del interés general del municipio, que demuestran salud financiera, solvencia, avance, estabilidad y transformación".

Así lo ha expresado la primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Raquel Vega, durante el Pleno donde se han aprobado las cuentas. Esta subida de casi el 40% proviene del Ayuntamiento, que incrementó sus previsiones iniciales en casi 22 millones de euros para proyectos plurianuales, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En palabras del alcalde, Javier Fernández, "alcanzar los 80,3 millones de euros no es solo una cifra récord, es el reflejo de un Gobierno local que sabe gestionar y que exprime cada oportunidad para mejorar la vida de sus vecinos". "Demostramos que se puede tener una deuda cero, la presión fiscal más baja de nuestro entorno y, al mismo tiempo, la mayor capacidad de inversión de nuestra historia".

El regidor ha valorado la consecución de esos logros "desde la transparencia, como así lo certifica la auditoría externa de la Cámara de Comercio, que vuelve a darnos sobresaliente y siendo de nuevo reconocidos como excelentes en inversión social".

De unas previsiones iniciales de 61,2 millones de euros, Ayuntamiento y organismos autónomos (Padefi, Pamude y Radio Rinconada) alcanzaron previsiones definitivas a los 83,2 millones de euros. Los compromisos de gasto tramitados por el Consistorio se sitúan en casi un 82%, mientras que ronda el 65% sobre definitivos por el impacto de la incorporación de nuevos fondos por valor de 22 millones; lo comprometido con los organismos autónomos ronda el 90%.

"Hemos ejecutado nueve de cada diez euros del presupuesto inicial, con récord en empleo público y planes sociales propios que no tienen otros ayuntamientos. El Gobierno local ejecutó casi un millón de euros más que en 2024, ya con datos históricos --de 46,6 a 47,4 millones--", ha explicado Vega.

TERCERA MODERNIZACIÓN DEL MUNICIPIO

En 2025 se ha lanzado "la mayor parte de la batería de licitaciones" de inversión pública de la legislatura: casi 11 millones de euros movilizados o captados, sobre los nueve de inversión inicial. Destacan el 'PAI Ciudad Conectada' que ha captado nueve millones de euros de Europa, "siendo la mejor estrategia de Sevilla"; el 'Plan Sevilla 107' de Diputación de Sevilla o los 1,1 millones de euros adicionales por la buena gestión de la estrategia Ciudad Única.

En menor medida, están los créditos no ejecutados por subvenciones cuyas convocatorias no salieron, en su mayor parte de la Junta de Andalucía que llegaron a final de año o en el transcurso de 2026.

"Acabamos de presentarnos al programa 'Éfeso' por 1,6 millones de euros y más de 30 itinerarios conducentes a certificados de profesionalidad", ha señalado la delegada de Hacienda.

PLAN DE VIVIENDA ASEQUIBLE

Soderin, la empresa pública de vivienda, está llevando a cabo un Plan de Vivienda Protegida Asequible. Entregadas ya las 70 de La Unión y las 24 de alquiler de la que fuera antigua feria de La Rinconada, ya están en obras 68 VPO en La Unión y se ha iniciado la redacción de otras 160.

Para ambas promociones, la Diputación ha otorgado 10 millones de euros al municipio. También están en marcha las de Julia Palomo. "El resultado contable de Soderin (-434.259 euros) refleja el carácter no recaudatorio de su política de vivienda social, con precios de 107.000 euros por un piso de dos dormitorios, garaje y trastero en La Unión, frente a los modelos especulativos de capitales de provincia que escalan a los 350.000 euros", ha apuntado la delegada de Hacienda.

En cuanto al empleo público, el Capítulo 1 (Gastos de Personal) ejecutó una cifra histórica de 19 millones de euros (90% de ejecución sobre créditos finales). Destaca la duplicación del presupuesto del Plan Impulso, que pasó de 510.000 euros a casi un millón de euros de fondos propios, se suma otro millón extra procedente de ahorros para cofinanciar planes estatales y provinciales; también la ejecución del 'Activa' con remanente de 2025 ya en un 95%. Entre Ayuntamiento y Diputación se proyectan 1,4 millones en planes sociales de empleo.

En lo que a niveles de ejecución se refiere, Seguridad Ciudadana roza el 100%; limpieza, barrios y gestión de residuos se mueve en ratios del 92,5% y el 104%; Patronato de Deportes, al 95% con diferentes inversiones; Padefi al 93%; Cultura al 125% de ejecución; Educación al 112%. También Fiestas Mayores, Urbanismo, Movilidad, Bienestar Social, Juventud, innovación, Igualdad, Mayores, oscilan entre el 80% y más del 100% de ejecución.

Por último, en cuanto a la financiación incondicionada, notable subida de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) que ha crecido casi un 65% desde 2019, de 7,9 a 13 millones, frente al Patrica (Junta de Andalucía) que ha crecido poco más de un 10% en 6 años. "La Junta incumple la Ley 6/2010. De haber evolucionado el Patrica como la PIE hubiéramos recibido 1,1 millones de euros más", ha añadio el regidor.