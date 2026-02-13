La Rinconada (Sevilla) destinará casi 10 millones de euros de Fondos Edil para "impulsar el desarrollo del municipio"

El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, en un encuentro para detallar los proyectos de Fondos Edil - AYUNTAMIENTO LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha celebrado un acto en el Centro Multifuncional Hacienda Santa Cruz para ofrecer más detalles de los proyectos que el Consistorio va a llevar a cabo tras la obtención de casi diez millones de euros de fondos Edil, dentro de la senda Feder 2021-2027.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en el encuentro han participado el alcalde, Javier Fernández, y la I Teniente de Alcalde y delegada de Agenda Urbana 2030, Raquel Vega. Acompañándolos un nutrido grupo de concejales y concejalas municipales, así como representantes ciudadanos, pertenecientes a asociaciones, empresas, colectivos y vecinos, en general.

El acto, conducido por el periodista Sergio Moreno, ha dado inicio con una entrevista a la responsable municipal de Agenda Urbana 2030. Vega ha referido que La Rinconada concibe la Agenda Urbana "no como estrategia burocrática, sino como un laboratorio que actúa como cerebro y corazón para diseñar el futuro del municipio. Un proceso colaborativo que integra a empresas, personal del Ayuntamiento, consultoras, comunidad educativa y universidades. Un lienzo para proyectar una ciudad que afronta grandes retos en sectores como el aeroespacial, el agroindustrial, el arte y la innovación".

"Una Agenda Urbana estrechamente vinculada a la captación de fondos europeos. "La meta es evolucionar de un modelo de ciudad a una ciudad modelo, con solvencia, planificación y una estrategia clara que combine capacidad técnica y cercanía a las personas", ha subrayado.

En este sentido, la responsable municipal ha puesto el foco en que La Rinconada es "referente nacional en la gestión de fondos europeos y en la planificación urbana estratégica".

"Ciudad Conectada es un proyecto que nos va a llevar a diseñar, entre todos y todas, con una mirada joven, entusiasta, moderna, a la vanguardia de Europa, esa ciudad hacia 50.000 habitantes que queremos ser, con toda una batería en innovación, en inclusión social, en verde, en una ciudad que cuida su industria, sus empresas y, sobre todo, la convivencia, para entre todos y todas, lograr el mejor futuro", ha señalado.

Por otro lado, el alcalde ha destacado que los casi 10 millones captados de Europa "son una ratificación y un gran reconocimiento al trabajo y al impulso que el municipio viene haciendo desde hace muchos años. El que Europa siga confiando en la localidad, el que Europa siga confiando en nuestro Ayuntamiento para poder ser un canalizador del gasto en fondos europeos, es un gran orgullo y va en la línea de esa gran tercera modernización que ahora queremos hacer en el municipio, en nuevas infraestructuras que, sin duda alguna, van a venir a redundar en una mejora clara de lo que ya tenemos".

Ciudad Conectada está entre las aprobadas por el Ministerio de Hacienda con una de las puntuaciones más altas de Andalucía, "lo que pone de manifiesto la calidad del proyecto y reitera la apuesta de Europa por el municipio".

En este sentido, Fernández ha señalado que "no partimos de cero, el pueblo ha evolucionado muchísimo en los últimos años y estos 10 millones vienen a llover sobre mojado, porque viene a sumar aún más infraestructuras en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito del medio ambiente, en todos esos espacios que generan la calidad de vida real que buscamos para nuestra gente".

PROYECTOS DE MOVILIDAD, GESTIÓN SOSTENIBLE Y CULTURA

El primer edil ha desgranado los proyectos que se van a llevar a cabo en el municipio en los próximos años, "surgidos de un proceso participativo, un conjunto de proyectos que busca garantizar el equilibrio social y consolidar los servicios públicos de calidad como pilar de la igualdad de oportunidades".

En materia de movilidad sostenible y medio ambiente ha destacado la intención de "conectar y ampliar la red ciclable"; la construcción de pasarelas en el entorno de Cerro Macareno y arroyo Torrepavas; adquisición de 15 aparcamientos inteligentes para bicicletas.

También la renovación y adquisición de autobuses urbanos 100% eléctricos; intercambiador en el núcleo de La Rinconada; plataforma electrónica que permita conocer el sistema de transporte de la localidad, en tiempo real, y marquesinas inteligentes.

Poe otro lado, el alcalde ha indicado que se prevé la regeneración urbana de La Paz, con ayudas al comercio, modernización del entorno, con supresión de barreras arquitectónicas, plataforma única de las vías, mobiliario urbano amable y de diseño, nuevo edificio de la Tenencia de Alcadía.

También en La Estacada se plantean actuaciones de reforestación, mejoras de juegos infantiles y parques, de zonas comunes y de convivencia.

Otro de los proyectos es un centro de envejecimiento activo en el terreno de la Hacienda Santa Cruz. Un nuevo Centro de Estimulación Cognitiva en el edificio San Francisco Javier, ubicado en Carretera Nueva. Asimismo, una piscina terapéutica en el entorno de La Unión que estará especializada en el tratamiento de lesiones y matronatación, "única en la provincia".

Innovando con una plataforma de gestión sostenible que monitorice la energía de manera que se pueda evaluar el gasto de los edificios públicos y cómo mejorarlo. Conectando con el patrimonio y la cultura con una reforma integral del Centro Cultural de La Villa, con ampliación de la sala expositiva del Museo de La Rinconada, de la sala Maga, nuevos usos formativos, espacio para la danza, mejora tecnológica, sonido, acústica, climatización.

También está planteada la creación del Centro Cultural La Fábrica, ubicado en el actual edificio de Radio Rinconada y espacio anexo, para alrededor de 15 locales de ensayos, laboratorio cultural, plató de TV, espacio para conciertos al aire libre, aulas.

Por último, la Ciudad de la Raqueta, que se ubicará anexa al pabellón deportivo de La Unión, para crear pistas de tenis, pádel y pickleball.

El Ayuntamiento ha destacado que Europa ha invertido más de 25 millones de Euros en La Rinconada en los últimos años, sumado los fondos EDIL a los proyectos 'Feder Integraverde', 'Edusi Ciudad Única', 'Fondo Social Europeo', 'Next Generation' y 'Fondos Idae'.

El parque de Las Graveras constituye el epicentro del proyecto Feder Integraverde. 'Ciudad Única' supuso la modernización de la Administración Electrónica del Ayuntamiento, el Parque La Caldera, la modernización y ampliación del Centro Cultural Antonio Gala, el Abrazo, el Centro Cívico los Silos, o la creación del Parque La Jira, entre otras actuaciones.

También programas de empleabilidad y formación a través del Fondos Social Europeo; medidas de ahorro energético con IDAE; diferentes actuaciones financiadas con fondos Next Generation como el centro Deportivo La Paz.