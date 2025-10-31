La Rinconada (Sevilla), epicentro del periodismo cultural con un congreso nacional que homenajea a Chaves Nogales

El alcalde de La Rinconada, junto a los organizadores del congreso nacional de periodismo cultural. - AYTO.DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La Rinconada acoge los días 6 y 7 de noviembre un congreso nacional de periodismo cultural que este 2025 rinde homenaje a Manuel Chaves Nogales, un encuentro que aspira a convertirse en el gran foro de reflexión sobre la comunicación cultural en el siglo XXI.

Organizado por el Ayuntamiento de La Rinconada, en colaboración con Diputación, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de Periodistas Culturales José María Bernáldez, el congreso rinde homenaje al periodista sevillano Chaves Nogales, "símbolo de independencia, rigor y modernidad, cuya obra --tras décadas de olvido-- vive un renacimiento editorial y académico".

Durante dos jornadas, la Hacienda Santa Cruz se transformará en un "laboratorio de ideas" donde periodistas, escritores, académicos y estudiantes debatirán sobre los nuevos desafíos del oficio: la irrupción de la "Inteligencia Artificial (IA), las 'fake news', la desinformación digital o el papel del periodismo en la crisis democrática contemporánea", informa el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde, Javier Fernández, ha mantenido, este viernes, una reunión con Rafael Rodríguez, presidente de la APS y Manuel Pedraz, presidente de la citada Asociación de Periodistas Culturales, para la firma del protocolo de colaboración para la celebración del congreso. También han estado presentes la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, el coordinador de este congreso, el escritor Salvador Gutiérrez Solís, y la gerente de APS, Carolina Fernández.

"Queremos posicionar a La Rinconada como referente nacional en reflexión e innovación cultural y conectar pasado y futuro del periodismo", ha señalado el alcalde durante la reunión.

El encuentro se enmarca en el programa 'Estación de las Letras', reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2025, y forma parte del itinerario de proyectos surgidos del Encuentro MondiaCult Local, que sitúa a la cultura como motor de innovación, sostenibilidad y cohesión social.

"Acogemos un congreso único en España e imprescindible para analizar la situación del periodismo y comprometernos con una información veraz que sane nuestra democracia, uniendo cultura y periodismo en una ciudad reconocida por el Gobierno de España con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Vamos a contar con algunas de las principales referencias del país, de la mano de ambas asociaciones", ha añadido.

Un evento que, además, permitirá a estudiantes de las universidades públicas de Sevilla acceder a temáticas vigentes y de plena actualidad, reivindicando, como decía, que el buen periodismo también es cultura", ha referido Raquel Vega.

FIRMAS DESTACAS EN EL CONGRESO

El foro reunirá a firmas destacadas como Carlos del Amor, Basilio Baltasar, Fernando Navarro, María Jesús Espinosa de los Monteros, Karina Sainz Borgo, Antón Castro, Jesús Marchamalo, Mercedes de Pablos, Amalia Bulnes, Marta Carrasco, Guillermo Busutil, Winston Manrique, María Iglesias, David Felipe Arranz, Joaquín Pérez Azaústre, Manolo Pedraz, Anna María Iglesias o Jesús Vigorra.

Como ha destacado Gutiérrez Solís, "son los grandes nombres del periodismo cultural de las últimas décadas y, sobre todo, supone adentrarnos en la situación en la que se encuentra ahora el periodismo cultural y qué retos y qué formas de entenderlo y de acometerlo debemos llevar a cabo para que la cultura siga siendo un ente expansivo y que llegue a la ciudadanía".

"La temática es sumamente atractiva y necesaria, que se hable del tema de inteligencia artificial, del papel de las redes sociales y sobre todo de la era que estamos viviendo, de la desinformación, de la mentira y de los bulos, creo que es fundamental. Hay que dar una respuesta desde el periodismo a la sociedad. Tenemos más información que nunca, pero tenemos más desinformación que nunca", ha apuntado el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

Asimismo, se presentarán los Cuadernos Didácticos sobre la figura de Chaves Nogales que han sido realizado por la escritora, periodista y también coordinadora del congreso, Eva Díaz Pérez. Cuadernos que serán trabajados en los centros educativos del municipio para ahondar en la figura del periodista y escritor.

"Esta es una oportunidad de hablar de cuál es la situación del periodismo cultural y de las nuevas expectativas que plantean las tecnologías digitales en cuanto a las narrativas que están cambiando mucho. Se está viendo un campo muy interesante para la cultura y sobre todo para que la ciudadanía tenga acceso a la cultura. En eso los periodistas culturales somos unos intermediarios absolutamente necesarios", ha afirmado Manuel Pedraz.