La Rinconada (Sevilla) invierte cerca de un millón de euros en una nueva flota para el mantenimiento de la vía

Imagen de la presentación dela nueva flota de vehículos de limpieza para el mantenimiento de la vía pública - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), a través del área de Servicios Generales e Infraestructuras Públicas, ha presentado su nueva flota de 30 vehículos de limpieza para el mantenimiento de la vía pública, con una inversión cercana al millón de euros.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, entre las labores que esta nueva maquinaria proporcionará se encuentran las tareas del baldeo de calles, la limpieza de papeleras, de los excrementos y orines de los animales, entre otros.

De esta manera, se han adquirido una baldeadora de aceras, marca Schmidt; dos furgones Iveco Daily con un sistema de hidrolimpieza incorporado; 8 vehículos cien por cien eléctricos con módulo de agua alta presión, del modelo Goupil G4; un vehículo ligero de carga, cuya marca y modelo es Piaggio Porter, una Peugeot Rifter que hará las veces de furgoneta de inspección del encargado; un camión cuba con un depósito de 10.000 litros de agua incorporado; un camión Fuso Canter, dotado de plataforma elevadora de hasta 3.500 kilogramos; y quince triciclos eléctricos, marca Feniks para limpieza urbana.

En esta línea, el alcalde, Javier Fernández, ha defendido la necesidad de buscar "los más altos estándares europeos en calidad de vida" y que uno de los aspectos que marcan esa excelencia es la limpieza viaria". "Hemos realizado una importante apuesta por el capital humano, reforzando la maquinaria e implementando mejoras y avances porque está es una evaluación continua", ha añadido.

Por su parte, el delegado de Infraestructuras Públicas, Rafael Reyes, ha sostenido que la maquinaria adquirida "vienen a facilitar el trabajo de los operarios", para que tengan todos los avances necesarios para el desarrollo de su labor en óptimas condiciones, con la finalidad de optimizar el trabajo.