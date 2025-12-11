Robbie Williams actuará por primera vez en Sevilla dentro del Icónica Fest: fecha y entradas

El icónico artista británico de pop Robbie Williams. - ICÓNICA FEST

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Icónica Sevilla Fest suma una nueva cita a su edición 2026 con el anuncio del concierto de Robbie Williams, que actuará en la Plaza de España el próximo 30 de junio dentro de su nueva gira mundial, 'Long 90's Tour', en uno de los conciertos más esperados del calendario musical del próximo año.

La gira celebra el lanzamiento del nuevo álbum del artista, 'Britpop', que verá la luz el 6 de febrero de 2026. En sus conciertos, Robbie interpretará dos discos completos: su aclamado debut 'Life Thru A Lens', "que lo catapultó al éxito global", y su nuevo trabajo, "una obra concebida como un homenaje creativo a la cultura musical de los años 90", informa la organización en un comunicado.

Este nuevo álbum cuenta con colaboraciones de figuras como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy o Gary Barlow. Con más de 90 millones de discos vendidos, 18 BRIT Awards --más que ningún otro artista en la historia--, 15 números 1 en Reino Unido y una de las carreras más influyentes del pop contemporáneo, Robbie Williams actúa por primera vez en Sevilla "en plena efervescencia creativa".

Su reciente éxito con la serie documental de Netflix, la película nominada al Óscar 'Better Man' y el himno oficial que ha compuesto para la FIFA confirman "un momento de madurez artística y enorme proyección internacional".

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio) y Sting (18 de julio), entre otros, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que volverá a reunir en la Plaza de España "a algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional".

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel", concluye el comunicado de los promotores del festival de música.