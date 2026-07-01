El Ronquillo (Sevilla) se queda sin juez y secretario del Juzgado de Paz: los servicios serán trasladados a la capital

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla) - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio sevillano de El Ronquillo ha informado de que tanto el juez de Paz como el secretario del Juzgado de Paz han presentado la renuncia a su cargo, por lo que el Consistorio iniciará en consecuencia el procedimiento para la provisión de dichas funciones mediante el correspondiente proceso de elección y nombramiento.

En un mensaje en las redes oficiales del Gobierno local, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento ha subrayado que, mientras que se completa este proceso, los trámites que habitualmente se realizaban en el Juzgado de Paz de El Ronquillo deberán efectuarse en los órganos judiciales de Sevilla.

Es más, el Consistorio ha remarcado que "Juzgados de Paz no son un servicio de competencia municipal". "Su organización, funcionamiento y nombramiento de sus responsables dependen de la Administración de Justicia, correspondiendo al Ayuntamiento únicamente colaborar en el procedimiento de elección del Juez de Paz y facilitar las instalaciones para la prestación del servicio".

Por el momento, se está a la espera de novedades relativas al proceso de nombramiento y a la reapertura del servicio en el municipio.