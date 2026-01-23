La ROSS ofrece este domingo 25 de enero el sexto concierto de su ciclo de cámara con un repertorio de flauta y piano

Los músidco de las Juventudes Musicales de Sevilla, Moisés López (flauta) y Nacho Ojeda (piano). - ROSS

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá el sexto concierto de su ciclo de cámara el próximo domingo 25 de enero, a las 12,00 horas, en el Espacio Turina.

El concierto es fruto de la colaboración de la ROSS con Juventudes Musicales de Sevilla y será ejecutado por Moisés López (flauta) y Nacho Ojeda (piano), dos jóvenes interpretes que harán un recorrido por el repertorio para flauta y piano desde el Romanticismo hasta la creación contemporánea.

El programa se abre con la célebre 'Sonata Undine' de Carl Reinecke que, inspirada en la figura mitológica de la ninfa acuática, constituye uno de los grandes hitos del repertorio para flauta y piano. A lo largo de sus movimientos, la obra traza un sugerente relato musical que evoca el fluir del agua, el misterio y la emoción romántica.

A continuación, se interpretará 'La Suite para flauta y piano' de Charles-Marie Widor, una obra de refinada elegancia francesa. Compuesta en el contexto del cambio de siglo, la suite despliega un lenguaje luminoso, en el que la flauta asume un papel protagonista lleno de lirismo, sostenida por un piano de gran riqueza armónica.

Con 'Orange Dawn', del compositor británico Ian Clarke, el programa se adentra en el lenguaje contemporáneo. Esta pieza destaca por su colorido sonoro y su carácter atmosférico, explorando nuevas posibilidades tímbricas de la flauta y creando paisajes sonoros que sugieren amaneceres intensos y llenos de energía.

El programa seguirá con la 'Sonata para flauta y piano' de Otar Taktakishvili, una obra que aporta una mirada diferente desde la tradición musical del Este europeo. De gran intensidad expresiva, la obra alterna momentos de lirismo profundo con secciones de marcado carácter rítmico y virtuosístico.

Cierra el concierto la obra 'Fanmi Imèn', de la compositora estadounidense Valerie Coleman, una obra que reivindica la música como espacio de encuentro y humanidad compartida.

Este concierto se lleva a cabo en el marco de colaboración entre la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Juventudes Musicales de Sevilla, una alianza que apuesta por la difusión de la música clásica, el apoyo a los jóvenes intérpretes y con una clara vocación pedagógica. Las entradas están disponibles en la página web de la ROSS.