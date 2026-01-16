La ROSS pondrá música en directo a la proyección de Jurassic Park en Fibes el próximo viernes 23 de enero en Sevilla

Película Jurassic Park - ROSS

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha enmarcado que este próximo viernes, 23 de enero, a las 20,00 horas en el Auditorio Fibes tendrá lugar la interpretación de la Banda Sonora Original de la famosa película de Steven Spielberg Jurassic Park en directo mientras se proyecta la cinta en pantalla gigante. Así, ha calificado la ocasión como "una de las citas más esperadas de la temporada". La banda sonora compuesta por John Williams se presentará bajo la batuta del director australiano Anthony Gabriele.

Según ha concretado la ROSS en una nota de prensa emitida este viernes, mientras la película se proyectará en versión original subtitulada en español en una pantalla gigante, la ROSS interpretará en directo la partitura.

"John Williams, ganador de cinco premios Oscar, creó una música que se ha convertido en símbolo de lo majestuoso y lo asombroso, con temas inolvidables que evocan tanto la grandeza de los dinosaurios como la emoción de un descubrimiento científico sin precedentes", ha apostillado la Orquesta.

El concierto forma parte del 'Ciclo Feeling ROSS', con el que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla "apuesta por formatos innovadores destinados a atraer a nuevos públicos y hacer llegar la música sinfónica a espectadores de todas las edades".

La propuesta llega tras la proyección en directo de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, que tuvo lugar la pasada temporada.