RTVA acoge en Sevilla la exposición taurina 'Temple y luz', del fotógrafo Francisco José López

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la RTVA en la Isla de la Cartuja (Sevilla) acogerá, hasta el próximo 8 de octubre, la muestra fotográfica 'Temple y Luz', del artista sevillano Francisco José López. La inauguración tendrá lugar este miércoles, 24 de septiembre, a las 19,00 horas.

Según ha informado la cadena en un comunicado, la exposición la componen 32 obras en las que "el movimiento protagoniza la escena". "Cada cuadro es una captura de un momento puntual a través del objetivo, generando una disquisición gráfica sobre la luz y el movimiento. De esta forma, el autor utiliza la precisa técnica de fijarse en la figura del torero para hacer perceptible el movimiento en el entorno", han destacado.

Los cuadros representan escenas taurinas protagonizadas por los diestros José Ruiz Muñoz, Daniel Luque, Sebastián Castella, Mariscal Ruiz, Sergio Domínguez 'El Mella', David de Miranda, Curro Durán, Alejandro Talavante y el rejoneador Andrés Romero.

El autor ha recibido las distinciones de Excelencia de la Federación Internacional del Arte Fotográfico 'Quality Photographer' de la Photographic Society of America, Maestro de la Confederación Española de Fotografía, Maestro de las Federaciones Andaluza y Catalana.

Sus obras han obtenido "mas de 100 premios en certámenes nacionales e internacionales". Además, es cofundador de la Asociación Fotográfica 'Objetivo 2.0', recientemente galardonada como Mejor Entidad Fotográfica de la Confederación Española de Fotografía 2025.