Rus reivindica infraestructuras para Sevilla en la Asamblea de la CES: "Los gobiernos no son conscientes de esa deuda"

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha afirmado este miércoles que Sevilla es "uno de los mejores destinos para vivir y visitar, pero que también lo tiene que ser para trabajar y para invertir", al tiempo que ha reivindicado a las administraciones infraestructuras para la provincia.

Así lo ha expresado durante su discurso en la Asamblea General del empresariado sevillano, celebrada en la Fundación Cajasol, en el que ha subrayado que las administraciones "no son conscientes de la deuda que tienen con Sevilla en cuanto a infraestructuras; si lo fueran, tramitarían todos los proyectos pendientes por la vía de urgencia".

Rus ha puesto varios retos económicos de la provincia sobre la mesa, como conseguir el objetivo europeo de que el 20% del PIB del tejido productivo sevillano sea la industria, dar una respuesta coherente a la situación actual energética, aprovechar cada euro de los fondos europeos o "afrontar la grave sequía y su problemática en la industria agroalimentaria: El agua es el oro de nuestra tierra".

Además, en cuanto a inversiones, el presidente de los empresarios de Sevilla ha explicado que, en los últimos años, desde la CES se ha logrado poner la "grave carencia de infraestructuras" que sufre Sevilla "en el debate político municipal, autonómico y estatal", ya que han sido "muchas" las reuniones con los responsables políticos y con en el Ministerio de Transportes, "pero aunque se han logrado desbloquear proyectos vitales, como la Red Metro, el paso por el río de la SE-40, la conexión Santa Justa Aeropuerto o un tercer carril en la A4, no es suficiente".

Rus ha aludido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para esgrimir que Sevilla ha sido la provincia española "que menos inversión en infraestructuras ha recibido desde 1985 y esto nos relega al furgón de cola del desarrollo en España". "Sin infraestructuras no hay desarrollo en un territorio por lo que, esta carencia, se ha traducido en datos dramáticos, como los de tener en Sevilla seis de los quince barrios más

pobres de España, según el INE".

Rus ha explicado que para implementar medidas, hay que tener en cuenta la realidad de nuestro tejido productivo, "que se compone en más de un 98% en pymes, micropymes y autónomos, los que más acusan el alza de los costes laborales y de producción, y que para sostener la contribución de nuestras

empresas, y aumentarla, en beneficio de todos, necesitamos que sean más grandes y competitivas, por lo que no podemos adoptar decisiones que suponen obstáculos a su viabilidad, es decir, poner cargas y no facilidades".

En su opinión, el sostenimiento del sistema de pensiones "recaerá en los

trabajadores y las empresas mediante una subida generalizada de las cotizaciones que mermará los salarios e incrementará, de nuevo, los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo y la viabilidad de las pequeñas empresas y autónomos".

"Nos estamos acostumbrando a tener que asumir un goteo de medidas unilaterales que ponen de manifiesto que no existe un plan económico claro y no se puede legislar improvisando, ni por supuesto atacando a los empresarios que son los que generan actividad económica, empleo, progreso y bienestar social. El Gobierno tendría que ser constructivo: buscar el consenso y no generar crispación", ha afirmado Rus.

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN

El presidente de la patronal sevillana ha pedido un marco regulatorio "flexible", que permita la rápida adaptación a los múltiples desafíos en un mercado cada vez más cambiante, dinámico y globalizado; "reducir la presión fiscal que tienen nuestras empresas hasta igualarlas con las europeas", así como políticas para generar una confianza que facilite la inversión y el desarrollo económico y social.*

"En año de elecciones, los empresarios pedimos máxima responsabilidad a nuestros políticos, altura de miras y sentido de estado, ya que nos jugamos nuestro futuro, la ansiada recuperación de la pandemia y lograr superar la

grave crisis inflacionista", ha reclamado el presidente de la CES.

"No se puede bloquear una ciudad y, mucho menos, un país, hay que garantizar que los proyectos y las inversiones, que luego revierten en beneficio de todos, no se queden paralizados", ha destacado en su discurso ante la asamblea. "Entre estos proyectos están los fondos europeos de los que no nos podemos permitir desperdiciar ni un solo euro, y, además, hay que acelerar su ejecución, asegurar su llegada a la economía real y maximizar su impacto en la recuperación".

Según el presidente de la patronal, la fuerza de un territorio "depende del empuje de sus empresarios, motor de la economía, los que generan puestos de trabajo, que son sustento de millones familias, y de los que depende la prosperidad y el bienestar social del país y, como tal, el Gobierno debería tratarlos".

ESTUDIO DE CEPYME

Según el estudio que publicado este martes por CEPYME, en los últimos 24 meses, los costes acumularon un aumento del 33% en las pymes. En las pequeñas empresas alcanzaron un 36,8% desde el cuarto trimestre de 2020. De hecho, los costes laborales crecen más en las empresas pequeñas, un 5,8% más, reflejando un mayor impacto del alza del SMI dependiendo del tamaño de las empresas.

Además, según dicho estudio, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2018, del 47%, ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo, y evitado la creación de más de 150.000 empleos, minando en especial a los colectivos de más difícil inserción laboral, como los jóvenes, y afectando, de manera particular, a las pequeñas y medianas empresas, mientras que, si España tuviera empresas con el mismo tamaño promedio que la media europea, el PIB crecería más del 5%, se crearían cerca de 1,2 millones de empleos, se fortalecerían las cuentas públicas y se sostendría el superávit exterior.

Durante su intervención, el presidente de la CES ha expuesto que otro gran reto es mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ya que, a pesar de las altas tasas de paro, hay, en muchos sectores, falta de mano de obra para cubrir determinados puestos de trabajo, como soldadores, capataces o camareros.

El presidente de la patronal ha recalcado, por último, que tenemos "que estar orgullosos de los empresarios de Sevilla, que hasta en los momentos más difíciles, han demostrado su coraje, su solidaridad y su tremendo amor por nuestra tierra".