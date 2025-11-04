San Juan (Sevilla) acoge el Congreso Andaluz de Drones en Operaciones Policiales del 21 a 23 de noviembre

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache junto con la Asociación de Unidades Aéreas de Andalucía (UAS) y la Unidad Aérea de la Policía Local (UAP) de San Juan de Aznalfarache organizan el IV Congreso Andaluz de Drones en Operaciones Policiales (Cadop) - AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache junto con la Asociación de Unidades Aéreas de Andalucía (UAS) y la Unidad Aérea de la Policía Local (UAP) de San Juan de Aznalfarache organizan el IV Congreso Andaluz de Drones en Operaciones Policiales (Cadop) que se celebrará en el teatro Romero San Juan del 21 al 23 de noviembre.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, la alcaldesa del municipio, María Luisa Moya, ha destacado la relación del evento con la seguridad de la localidad. "Abrimos la puerta a todas las iniciativas que mejoren y potencien la formación de los profesionales, con una visión de futuro que ponga a nuestro municipio como referente en materia de seguridad e innovación", han indicado.

Por su parte, el presidente de la UAS Andalucía, Jesús Lima, ha agradecido al Ayuntamiento "su apuesta fuerte por la seguridad y la tecnología". La alcaldesa y el presidente de la UAS, junto a la delegada de Seguridad Ciudadana, Ascensión Blandino, han presentado este martes el congreso ante miembros del Equipo de Gobierno y algunos de los patrocinadores del evento.

El Cadop contará con un simulacro de búsqueda y rescate de una persona desaparecida en el que intervendrán todos los dispositivos que participan en la realidad. El simulacro será el viernes 21 de noviembre en el río. Durante ese fin de semana se celebrarán diversas ponencias conferencias en materia de drones.