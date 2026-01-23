San Sebastián protagoniza el Encuentro de Letras Celestes de Diputación de Sevilla y La Puebla de los Infantes

Conferencia 'El mito de San Sebastián: los cauces de la flecha' impartida por Rosario F. Cartes en la Casa de la Provincia de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conferencia titulada 'El mito de San Sebastián: los cauces de la flecha' impartida por Rosario F. Cartes ha formado parte de Encuentros Letras Celestes, una iniciativa literaria desarrollada en colaboración entre el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes, Diputación de Sevilla y la Sociedad Cooperativa Virgen de las Huertas.

La iniciativa busca desentrañar estos símbolos y acercar su figura al gran público. Una presencia que se remonta a los lejanos tiempos de la conquista por Fernando III el Santo y su hijo Alfonso X el Sabio y se mantiene a través de los siglos, según ha destacado en una nota la institución provincial.

San Sebastián es considerado como santo protector de la peste y otras enfermedades, y como defensor de la fe. El desplazamiento de su carga simbólica en el siglo XIX, "propiciará nuevas lecturas y relecturas del personaje y el mito, de la belleza herida y del martirio, que llegan hasta nuestros días".

Según ha explicado Cartes, profesora, escritora, poeta y artista plástica, "San Sebastián encarna ideales comunes a los héroes míticos, religiosos y paganos. El 'divino asaeteado', el 'soldado del cielo', es el protector, el vencedor de la muerte, celebrado por el pueblo, un Apolo cristiano, del que existen iconografía y representaciones artísticas desde el siglo VII".

En esta línea, Castes ha indicaod que la figura de San Sebastián "plasma significados plurales". "Por una parte, valores morales ejemplarizantes en el prisma de la hagiografía; por otra, la interpretación de la belleza herida, desde una desnudez que conjuga lo espiritual y lo sensual, hasta el desplazamiento de la carga simbólica a icono homoerótico".

En definitiva, para la escritora "el rico universo sebastiniano se nutre de una constante relectura. Ha llegado a nosotros desde todos los cauces de la expresión y se ofrece, profundamente humano, a la visión y a los cauces contemporáneos".

El Encuentro Letras Celestes es una iniciativa "literaria, ciudadana y rural", coordinada por los escritores Diego Castillo y Pedro Luis Ibáéz, que se desarrolla en la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes, que se caracteriza por la defensa, fomento, promoción y recreación de la lectura, como actividad diferenciadora en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo.