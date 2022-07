Sanz (PP) promete una treintena de aparcamientos y más transporte público para llegar al Casco Histórico de Sevilla

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha planteado este martes "más aparcamientos --una treintena-- y transporte público en el Casco Histórico para no convertir el centro en un parque temático para turistas", al hilo de la actuación municipal en la calle Canalejas, donde Sanz ha criticado que el gobierno "ha eliminado el 50% de los aparcamientos y no ha ofrecido alternativas a los ciudadanos ni a los residentes, que no tienen ahora dónde aparcar".

Así, en una nota de prensa, el candidato del PP ha sostenido que los vecinos "nos han trasladado que se sienten totalmente desamparados por parte del gobierno municipal, ya que tanto la obra como la eliminación de plazas de aparcamiento lo han hecho a espalda a ellos", lo que ha calificado como "un ejemplo más del cerramiento que el gobierno municipal del PSOE está llevando a cabo del casco histórico".

En esta línea, el candidato 'popular' ha insistido en que "no se pueden seguir quitando aparcamientos en el centro, ya que esto unido a la dificultad para desplazarse hacen que cada vez sea más complicado venir, porque no hay alternativas de movilidad, transporte ni de aparcamientos. Cada vez hay menos posibilidades para llegar al centro, así como para vivir en él".

Por ello, "cuando sea alcalde haré más habitable el casco histórico, incrementaré los aparcamientos y las líneas de transporte público, recuperaré la línea C5 y reivindicaré una red completa de Metro", ha prometido. Respecto a los aparcamientos, ha indicado que "estoy decidido a llevar a cabo la construcción de 32 microparkings de una planta con 200 plazas en todos los distritos, donde lo demanden los vecinos. Tengo el plan y el modelo para ejecutarlos".

En el casco histórico, concretamente, el PP propone un subterráneo en la calle Resolana, la ampliación del parking del Paseo de Colón (desde Casa de la Moneda hasta la plaza de Toros) y uno en la avenida del Cid. "Todos los proyectos se llevarán a cabo con el acuerdo y consenso de los vecinos y sectores implicados, no habrá improvisación ni falta de planificación, sino todo lo contrario. Trabajaremos con previsión, proyectos, plazos y, sobre todo, con consenso", ha reiterado.