Semana Santa 2025:El arzobispo de Sevilla pide que en un cartel "prime más la invitación al rezo que su valor artístico"

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha referido a la polémica suscitada de nuevo en el orbe cofrade en lo que a los carteles de temática religiosa se refiere, ya sean aquellos que anuncian la Semana Santa, en general, o los que encargan las hermandades para conemorar el aniversario de su fundación, coronación canónica o hechura de sus titulares. En todo caso, "más que buscar el valor artístico, estas obras deberían ayudar a la oración y devoción".

Así lo ha expresado, en una reciente entrevista a Europa Press realizada en el Arzobispado con ocasión del inicio de la Cuaresma, preguntado al respecto sobre la enorme repercusión, incluso a nivel nacional, que tuvo el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024, obra de Salustiano García, no exento de críticas negativas, y lo que ha sucedido, en ese mismo sentido, con el de la Macarena, de Luis Gordillo, que no ha dejado indiferente a nadie, memes en redes sociales incluidos.

"No entro en valoraciones de carteles, y además, eso depende de las hermandades, pues que ellas hagan lo que crean conveniente, sobre gustos no hay disputa; sí que es cierto que me parece que los carteles es bueno que nos ayuden a la devoción: ese es el consejo que daría", ha afirmado el prelado hispalense.

En opinión de monseñor Saiz, los carteles "tienen una dimensión de obra de arte, pero claro, si es un cartel de una hermandad, pues que procuren ayudar a la piedad, a la devoción".

El cartel de la Hermandad de la Macarena es una obra contemporánea del sevillano Luis Gordillo que ha causado un gran revuelo y ha sido objeto de diversas polémicas. El cartel está protagonizado por el rostro una Virgen Esperanza "esencialista" representado con escasos trazos en color rojo sobre fondo blanco.

El pintor afirmó el día de su presentación que plasmó "el primer deslumbramiento, el enamoramiento instantáneo entre dos miradas, la mía y la de la Virgen", de una manera "minimalista, despojando su obra de cualquier otro elemento que distraiga de la esencia de lo representado".

En cuanto al de la Semana Santa del pasado año, su autor defendía entonces el "respeto y amor" con el que había hecho el cartel por encargo del Consejo de Hermandades y Cofradías, asegurando que en las muchas críticas cosechadas por la desnudez y los rasgos del Resucitado --inspirado en su hijo Horacio-- "no había fundamentos y sí fundamentalismos".