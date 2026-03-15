Semana Santa Sevilla 2026: Cambios y modificaciones en cada una de las jornadas

El Cabildo de Toma de Horas celebrado en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. - CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y los hermanos mayores de las corporaciones han aprobado este domingo en el Cabildo de Toma de Horas celebrado en la Catedral los recorridos y horarios oficiales para la Semana Santa 2026, según han informado en un comunicado.

Así, el Viernes de Dolores (27 de marzo), Dulce Nombre de Bellavista cambia su recorrido y deja de salir por la carpa del patio interior de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Dulce Nombre para salir por los jardines de la Parroquia a la calle Guadalajara y llegar a la calle Soria para continuar por su itinerario de 2025. Además, la Hermandad de Pino Montano varía el paso saliendo de la calle Corral de los Barquilleros y fija su horario de entrada a las 2,20 horas. Por su parte, la Hermandad del Cristo de la Corona cambia su recorrido pasando por Tomas de Ibarra, Santander y Santo Tomás, sale a las 19,00 y entra a las 23,15 horas.

En lo que respecta al Sábado de Pasión, San José Obrero adelanta su horario de salida en cinco minutos, haciéndolo a la 16,55 horas, y retrasa su entrada a las 00,50. Además, la Hermandad del Divino Perdón cambia su recorrido, pasando por la calle Carmen Conde al completo y entran por Zocodover. Finalmente, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Torreblanca retrasa su horario de entrada hasta las 2,15 horas.

DOMINGO DE RAMOS

En el Domingo de Ramos adelantan todas las hermandades media hora su hora de entrada en carrera oficial. La Cena partirá a las 14,00 horas y discurrirá desde calle Orfila por Javier Lasso de la Vega y Plaza del Duque de la Victoria hasta llegar al palquillo de Campana, y la hora de entrada será a las 22,00 horas.

La Hiniesta realizará su Estación de Penitencia desde la Parroquia de Santa Marina desde las 13,45, con entrada a las 23,45 horas. De esta forma, modifica su itinerario de ida desde la Plaza del Señor de la Resurrección, hasta continuar su recorrido habitual por el Pumarejo. También cambia su itinerario de regreso desde Plaza de San Marcos hasta su entrada. La Paz modifica su itinerario a la salida y discurrirá desde calle San Salvador para retomar su recorrido habitual por calle Brasil. Cambia también su itinerario desde Puerta del Arenal para pasar por Plaza Nueva.

Las Penas, tras acceder a Cuesta del Rosario, prosigue por Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, San Idelfonso, para continuar hasta su Parroquia de San Roque por su itinerario habitual. La Estrella realizará su salida desde la Parroquia de San Jacinto, adelantando la misma a las 16,30 y entrará a las 2,30 horas.

LUNES SANTO

Durante el 30 de marzo no se producirán modificaciones generalistas, pero San Pablo adelanta su salida a las 11,15 y su entrada a las 1,35 horas. La Redención, por su parte, pasa de las 00,00 a las 23,15 horas. El itinerario se modifica a partir de la calle Javier Lasso de la Vega y a la vuelta de la Catedral a partir de la plaza de San Leandro. Finalmente, San Gonzalo modifica su itinerario a partir de la plaza del Triunfo, continuando por calle Joaquín Romero Murube, Santo Tomas, Santander, Tomas de Ibarra hasta llegar a calle Almirantazgo.

MARTES SANTO

En el Martes Santo se establece Cerro, San Esteban, Candelaria, San Benito, Javieres, Dulce Nombre, Estudiantes y Santa Cruz como orden de la respectiva jornada. La Hermandad Nuestra Señora de los Dolores fija su hora de entrada a las 2,40 horas, mientras que la San Esteban saldrá a las 14,40 y fija la hora de entrada a las 23,15 horas. Por su parte, la Cruz de Guía de la Hermandad de la Candelaria saldrá a las 15,30 horas, mientras que la entrada del paso de la Virgen se sucederá a las 1,00 horas. Por otro lado, San Benito establece su hora de salida a las 16,00 horas y fija la hora de entrada a las 2,05 horas.

Los Javieres saldrá de su nueva sede canónica en la Iglesia del Sagrado Corazón, sede fundacional de la corporación, y establece su salida a las 19,50 y entrada a las 1,30 horas. En cambio, la Hermandad del Dulce Nombre fija su hora de salida a las 19,22 horas y su hora de entrada a las 3,00 horas. Los Estudiantes adelanta su salida a las 18,30 horas, en un recorrido de ida desde Puerta Jerez que llegará a Almirantazgo. Santa Cruz, por su parte, retrasa su salida quince minutos, a las 20,05 horas, y llegará a Almirantazgo desde la Plaza del Triunfo por Fray Ceferino González.

MIÉRCOLES SANTO

La Hermandad del Carmen adelanta su salida a las 14,45 horas, mientras que el Buen Fin pasa a ocupar el segundo puesto de la nómina adelantando su salida a las 15,00 horas, mientras que su entrada será a las 23,30 horas. Asimismo, la Sed atrasa su entrada a las 2,30 horas y modifica su recorrido tomando desde la avenida de Luis Montoto las calles Benito Mas y Prat, Rico Cejudo, Goya, Alejandro Collantes, Cardenal Lluch y Cristo de la Sed.

La Lanzada recupera su recorrido de ida por las calles Alberto Lista y Conde de Torrejón y atrasa su salida a las 17,50 horas. En cambio, los Panaderos adelantan su salida a las 19,25 horas y su entrada a las 2,15 horas. Finalmente, Las Siete Palabras atrasa su salida a las 20,50 y su entrada a las 2,40 horas.

JUEVES SANTO

La Exaltación adelanta su hora de salida, fijándola a las 15,20 horas, y modifica su recorrido de ida a partir de la calle Javier Lasso de la Vega. Al hilo, Monte-Sión cambia su itinerario de ida a la Carrera Oficial, tomando por la calle Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder para acceder a la plaza del Duque. La Quinta Angustia retrasa su hora de salida a las 19,36 y la de entrada a las 0,09 horas. La Hermandad del Valle retrasa su hora hasta las 19,30 horas y la de entrada a las 0,55 horas. La Hermandad de Pasión retrasa su hora de salida a las 20,20 y la de entrada a las 1,30 horas.

VIERNES SANTO

La Madrugá adelanta su inicio en Carrera Oficial en quince minutos, haciéndolo a las 1,00 horas. El Silencio adelanta un cuarto de hora su salida para hacerla a las 00,45 horas. El Gran Poder, por su parte, adelanta su salida 25 minutos para hacerlo a las 00,35 horas y adelanta su entrada un cuarto de hora para realizarla a las 7,45 horas. La Macarena modifica su itinerario desde Feria a Correduría y Plaza de la Alameda de Hércules y también el de vuelta desde Escoberos a Muro, Resolana, Don Fadrique, Arco de la Macarena. El Calvario retrasa su salida cinco minutos, haciéndola a las 4,05 horas, y retrasa su entrada diez minutos para efectuarla a las 8,10 horas.

Esperanza de Triana adelanta su salida para hacerla a las 1,19 horas y su entrada quince minutos para realizarla a las 13,45 horas. Así, modifica su itinerario de vuelta desde San Jacinto para seguir por Victoria, Rodrigo de Triana, Plazuela de Santa Ana, Párroco D. Eugenio y Pureza. Finalmente, los Gitanos modifica su recorrido de ida desde Javier Lasso de la Vega a Aponte, Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque de la Victoria.

VIERNES SANTO, SÁBADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El Viernes Santo, La Carretería cambia su horario de salida, marcando su salida a las 16,40 horas. El Cachorro cambia su salida diez minutos, adelantándola a las 15,35 horas. Montserrat cambia su itinerario de ida a la Catedral y transcurrirá por Cristo del Calvario hasta Rioja.

En cuanto al Sábado Santo, la Hermandad de Nuestra Señora del Sol transcurrirá desde la calle Virgen del Sol por Avenida de Ramón y Cajal, calle Enramadilla hasta la Avenida de Carlos V. Por su parte, Los Servitas partirá de la calle Alcázares e irá por la Plaza de la Encarnación hasta llegar a Laraña.

En la última jornada, la Hermandad de la Resurrección parte desde la calle San Luis y transcurrirá por Relator, Alameda de Hércules (carril de emergencia), Trajano, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder para alcanzar la Plaza del Duque (lado este) y la carrera oficial.