Semana Santa Sevilla 2026: estas son las hermandades que salen de un templo provisional y estrenan sede

Archivo - Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de La Hiniesta. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 15 de marzo, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla celebra el tradicional Cabildo de Toma de Hora en el que se confirman los itinerarios y horarios de las 60 corporaciones que hacen estación de penitencia a la Catedral durante la Semana Santa.

Este año, tres de ellas van a salir de templos diferentes a su habitual sede canónica, mientras que una va a estrenar nueva iglesia. En concreto son las hermandades de la Hiniesta, la Estrella, Los Javieres y las Cigarreras.

Son diversos los motivos de cada una de ellas. Por un lado, la Hiniesta y las Cigarreras se han trasladado de sede ante las obras que se están realizando en sus templos, mientras que la Estrella saldrá de la Parroquia de San Jacinto por los 50 años de su marcha, y por último los Javieres saldrá de la iglesia del Sagrado Corazón, la que fue su primera sede.

EL CIERRE "REPENTINO" DE SAN JULIAN

El 1 de marzo tenía la lugar la última misa en la parroquia de San Julián tras el anuncio del cierre del templo por el agravamiento de los daños en la cubierta por el paso del temporal.

Una situación que obliga a la hermandad de La Hiniesta a procesionar este año desde la iglesia de Santa Marina, sede canónica de la hermandad de la Resurrección. La corporación del Domingo de Ramos ya estuvo en este templo desde 1990 a 1994.

Esta situación también modifica el recorrido de la cofradia que pondrá su cruz de guía en la calle a las 13,45 horas para después recorrer la calle San Luis, Plaza del Pumarejo y Relator para seguir con su recorrido habitual. A la vuelta, regresará por Plaza de San Marcos, San Luis y plaza del Señor de la Resurrección.

"Hemos elegido Santa Marina porque está en nuestro barrio y para intentar que el impacto sea el mínimo posible", ha señalado el hermano mayor, Nicolás de Alba, a Europa Press que aún no ha confirmado dónde recibirían culto las imágenes después de Semana Santa, aunque ha asegurado que "la intención es no moverse mucho".

Las obras en la parroquia duraran en principio entre ocho y nueve meses con un coste de 600.000 euros para una rehabilitación del templo que ha registrado desprendimiento en dos paramentos, uno de ellos de dos metros y medio en la capilla bautismal, y el otro de un metro y medio en la nave central.

LA ESTRELLA VOLVERÁ A SALIR DE SAN JACINTO

El Domingo de Ramos también se vivirá uno de los cambios de templo de esta Semana Santa. La hermandad de La Estrella saldrá desde la Parroquia de San Jacinto, apenas unos metros de distancia de su actual capilla, para conmemorar los 50 años de la marcha a su sede canónica.

El templo trianero fue la sede histórica de la corporación desde el siglo XIX hasta su marcha en 1976 tras adaptar la casa de hermandad en su actual capilla. Será la segunda vez en 50 años que la Estrella sale desde San Jacinto, ya lo hizo la imagen de María Santísima de la Estrella en 2024 para conmemorar los 25 años de su coronación.

Como curiosidad, la dolorosa de la Estrella saldrá bajo el palio diseñado por Garduño, siendo la primera vez en la historia que se veran estos bordados bajo el dintel de la parroquia trianera.

LOS JAVIERES REGRESAN A SU TEMPLO FUNDACIONAL

Uno de los grandes estrenos de la Semana Santa sevillana es la recuperación de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder en el centro histórico.

La hermandad de Los Javieres ha trasladado su sede canónica a este templo del XVII que incluye la Capilla de Los Luises realizada por Aníbal González por un encargo de los jesuitas que estuvieron en el templo hasta 2021.

La corporación del Martes Santo ha regresado de esta forma al que fue su templo fundacional en 1945 y que fue su sede hasta 1977 cuando se trasladaron a Omnium Santorum, en la calle Feria, donde ha estado instalado hasta este año.

Este cambio supone también una modificación importante en el recorrido de la cofradía, que regresará a su nuevo templo por la zona del Postigo y ocupando el quinto puesto en la nomina de la jornada.

LAS CIGARRERA VOLVERÁ A SALIR DE LOS TERCEROS

Por segundo año consecutivo, la hermandad de Las Cigarreras va a realizar estación de penitencia desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 'Los Terceros' en la calle Sol, donde tiene una capilla en propiedad.

Este templo fue la sede de la hermandad desde 1674 hasta principios del siglo XX, actualmente sale desde esta iglesia por las obras en la capilla en el barrio de Los Remedios.

Precisamente recientemente se ha anunciado el proyecto definitivo de reforma integral de la capilla, que aumentará la superficie y modernizará las instalaciones. Las obras están previstas que empiecen en primavera y que se puede abrir en el último trimestre del año.