Sevilla acoge la décima edición de El FOC, que se consolida como un "espacio de resistencia" de la cultura queer

El delegado de Igualdad, José Luis García, en la presentación de la décima edición de El FOC. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge del 14 al 31 de mayo la décima edición de El FOC Festival Cultura con Orgullo, una cita "imprescindible" dentro del panorama cultural andaluz y estatal que, durante una década, ha convertido la cultura queer en "espacio de encuentro, resistencia, memoria y creación contemporánea".

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha participado este martes en la presentación celebrada en el Espacio Santa Clara, donde ha destacado que "El FOC cumple diez años demostrando que la cultura es una herramienta imprescindible para defender la libertad, la diversidad y la memoria del colectivo LGTBIQ+", según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

"Sevilla tiene que ser una ciudad donde todas las personas puedan reconocerse, expresarse y vivir con orgullo, y festivales como este contribuyen a construir una ciudad más abierta, más plural y más consciente de la importancia de proteger los derechos conquistados", ha agregado García.

En concreto, la programación incluye propuestas escénicas, audiovisuales y expositivas como 'Poeta perdido en Nueva York', de El Aedo Teatro; la proyección de 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga; la exposición 'Esta imagen incumple con las normas comunitarias sobre desnudos o actividad sexual'; la mesa redonda en torno a la serie 'Una perra andaluza'; y obras como 'Memorias de la Luna Grande', 'Historia de una amapola que escapó de entre los trigos', 'La misionera', 'Todas somos Baby Jane' o 'X'.

"Cumplir diez años es una muestra de la fuerza de un proyecto cultural que ha sabido crear comunidad, abrir debates necesarios y convertir a Sevilla en un espacio de referencia para la cultura queer", ha apostillado el delegado, al tiempo que detallar que desde la Administración local "vamos a seguir apoyando iniciativas que defienden la igualdad real, la diversidad y la libertad de todas las personas, porque una ciudad orgullosa es también una ciudad que cuida, escucha y reconoce todas sus identidades".

Con esta décima edición, el Ayuntamiento ha valorado que El FOC Festival Cultura con Orgullo consolida a Sevilla como "uno de los principales epicentros de la cultura queer en el sur de Europa", reafirmando el papel del arte y la creación contemporánea como "herramientas fundamentales de visibilidad, memoria y transformación social".