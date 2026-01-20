Sevilla acoge en febrero la segunda edición de 'El Patio en Cuaresma', con 18 bandas y entradas gratuitas

Archivo - (Foto De ARCHIVO) El Patio En Cuaresma. Edición 2025 - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha anunciado este martes que celebrará los días 14, 15, 21 y 22 de febrero la segunda edición del ciclo de conciertos 'El Patio en Cuaresma', una iniciativa dedicada a la música procesional que contará con la participación de 18 bandas y formaciones musicales de la provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía, el ciclo se celebrará en el Patio de la Sede de la Diputación, con bandas de música, de cornetas y tambores y agrupaciones musicales procedentes de distintos municipios sevillanos. El periodista José Manuel Peña ejercerá como coordinador del ciclo y presentador de las actuaciones.

Durante los dos fines de semana del mes de febrero participarán bandas como la Banda de Música de Estepa; la Banda de Música San Salvador, de Las Cabezas de San Juan; la Banda Sinfónica de Tomares; la Banda Municipal de Música de Lora del Río; la Banda de Música Nuestra Señora del Rosario, de Sanlúcar la Mayor; la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra; la Banda Municipal de Música de Coria del Río; la Banda de Música La Soledad, de Cantillana, o la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad, de Alcalá del Río, entre otras.

También actuarán bandas de cornetas y tambores como Sagrada Columna y Azotes; Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras); Santísimo Cristo de las Tres Caídas (Triana) y la Vera-Cruz de Utrera, así como agrupaciones musicales como la de Carrión de los Céspedes; Nuestro Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos); Nuestro Padre Jesús Nazareno, de La Algaba; Nuestra Señora de la Encarnación (San Benito) y Nuestro Padre Jesús de la Redención.

Las actuaciones serán gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo, y contarán con servicio de ambigú en el interior del recinto, como complemento de las actuaciones.