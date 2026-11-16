Sevilla acogerá el centro de motores de Ryanair con bonificaciones fiscales del Ayuntamiento

Archivo - Un motor de un avión de Ryanair en un hangar de mantenimiento de la aerolínea - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado que el centro de motores de la compañía Ryanair se ubique definitivamente en la capital andaluza, "a falta de confirmación oficial", que tendrá lugar este martes, 17 de noviembre, en una rueda de prensa en la capital andaluza que protagonizará Eddie Wilson, CEO de la aerolínea de bandera irlandesa.

En un atención a medios antes de un acto organizado por el Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark con motivo de su 25º aniversario, junto al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el regidor ha calificado esa decisión de "muy importante" para la economía local, puesto que "consolida a Sevilla como la capital aeroespacial del Sur de Europa". En este sentido, ha remarcado que el proyecto, que tiene una inversión prevista de 500 millones de euros, contemple la creación de hasta 600 empleos.

El alcalde ha valorado, igualmente, el trabajo de la Junta de Andalucía, estos dos últimos años, para lograr la implantación de dicho centro de motores de compañía aérea en detrimento de otros países europeos que también aspiraban a acoger estas instalaciones, caso de Polonia.

Al respecto, Sanz ha destacado las bonificaciones fiscales del Ayuntamiento en relación con este proyecto, que implican un 95% tanto en el IBI como en el ICIO, así como la celeridad con la que la Gerencia de Urbanismo ha concedido la licencia solicitada por Ryanair, "que se ha resuelto en menos de dos meses".

La Junta de Andalucía ya destacó a primeros de este pasado mes de octubre avances administrativos en lo que al centro de motores de Ryanair en Sevilla se refería "a la espera del sí definitivo". El consejero de Industria señalaba entonces que la compañía disponía ya de la autorización ambiental, que había solicitado la ocupación de un espacio portuario y había aportado las garantías necesarias.