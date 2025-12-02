Sevilla acogerá el primer Congreso del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, preside la reunión de del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes que Sevilla acogerá en marzo de 2026 el I Congreso del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa). Se trata de un encuentro que reunirá a investigadores, empresas, organizaciones profesionales y administraciones para "reforzar la transferencia del conocimiento y acelerar la llegada de soluciones innovadoras al campo y al mar andaluces".

Según una nota remitida por la Junta, la decisión se ha tomado tras la reunión del Consejo Social de Ifapa, en la que se ha presentado la Memoria 2024 y se ha analizado el Plan Anual 2026.

Por su parte, Fernández-Pacheco ha adelantado que "por primera vez el instituto de investigación va a liderar y coordinar un proyecto europeo transfronterizo". Asimismo, ha puesto en valor los principales hitos recogidos en la Memoria 2024, que consolidan a Ifapa como "el único organismo público de investigación agroalimentaria de Andalucía", con 851 profesionales dedicados a la I+D+I y más horas de formación especializada dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores y profesionales de la industria agroalimentaria.

Además, ha destacado el "fortalecimiento" de las estructuras de transferencia y divulgación, lo que permite que los avances científicos lleguen de "forma más ágil y eficaz al sector productivo andaluz". El consejero ha subrayado que estos resultados "demuestran el liderazgo andaluz en investigación aplicada al sector primario" y que la actividad del Ifapa "es clave para afrontar los desafíos del cambio climático, la sostenibilidad, el uso eficiente del agua, la digitalización y la economía azul".

El Plan Anual 2026 amplía esta estrategia, reforzando la interlocución directa con el sector productivo y avanzando en el Plan de Optimización de Centros, que moderniza las instalaciones para mejorar la transferencia en el territorio.

Finalmente, el consejero ha agradecido al Consejo Social "su compromiso para que la investigación responda a las necesidades reales del sector agroalimentario andaluz", destacando que "más conocimiento y más innovación significan más oportunidades para el campo, la pesca y la industria agroalimentaria de Andalucía".