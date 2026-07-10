Sevilla amplía el horario de veladores en la Velá de Triana, con mesas altas sin sillas en Betis, Altozano y Callao

Archivo - Vista de las casetas de la Velá de Santa Ana desde el Puente de Triana, en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SEVILA - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo ha autorizado ampliar el horario de las terrazas de veladores en la Velá de Santa Ana, así como el uso de mesas altas sin sillas en Betis, Altozano, San Jorge y Callao, al tratarse de un evento de "relevante interés para la ciudad", declarado, además, fiesta de interés turístico de Andalucía.

La propuesta afecta tanto al ámbito interior de la Velá --Plaza del Altozano, Puente de Triana y calle Betis-- como a su zona de influencia, que incluye la calle San Jacinto en el tramo comprendido entre el Altozano y Pagés del Corro, además de San Jorge y Callao, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El periodo de vigencia de estas medidas se extiende desde las 20,00 horas del 21 de julio hasta la una de la madrugada del día 27. En cuanto al cierre de las terrazas, se fija a las 3,00 horas --los días 21 y 22 de julio-- y hasta las 4,00 los días 23, 24 y 25 de julio. El domingo, el horario de cierre se fija a la 1,00, ya del día 27 de julio.

A los titulares de las terrazas se les ofrece la posibilidad de instalar la terraza de veladores con mesas altas sin sillas, manteniendo siempre el mismo aforo autorizado en su licencia. En caso de optar por no hacerlo, las terrazas de veladores con mesas y sillas deben estar retiradas a las 21,00 horas.

En todo caso, el contenido de estas medidas queda supeditado a cualquier modificación que, por razones de interés general y como medidas de seguridad y protección, puedan adoptar las autoridades competentes y, en concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

EMPLEO: PROGRAMA ÉFESO

En materia de empleo, se ha aprobado la contratación del servicio de formación para uno de los itinerarios del programa 'Éfeso Sevilla', dirigido a la obtención del certificados de profesionalidad en 'Comercio'. Este programa cuenta con una inversión total de 9,77 millones de euros, financiado en un 85% por el FSE+ y en un 15% por el Ayuntamiento de Sevilla, y prevé la participación de 1.305 personas a lo largo de sus distintas convocatorias, en 87 itinerarios formativos vinculados a 25 certificados de profesionalidad oficiales, válidos en toda la Unión Europea.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa Martín Casillas las obras de ejecución de un aparcamiento en la calle Roberto Osborne del Polígono Industrial Carretera Amarilla, una actuación largamente reclamada por los empresarios de este parque empresarial que contará con un presupuesto de 230.786 euros.

Se trata de una superficie de 2.330 metros cuadrados delimitada entre las calles Roberto Osborne, Rafael Beca Mateos y Asociación, que pondrá a disposición de los empresarios y trabajadores del PICA 83 plazas de aparcamiento, de las cuales 19 serán en cordón y 64 en batería. La obra comenzará a ejecutarse en la primera quincena de septiembre y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.

DOCUMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EMBLEMÁTICOS

El Ayuntamiento de Sevilla, con la finalidad de contribuir al reconocimiento, protección y conservación de aquellos comercios reconocidos con el distintivo de 'Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Sevilla' por su singularidad y trayectoria histórica, va a llevar a cabo un programa de documentación, valoración y digitalización de estos establecimientos a través de un programa de promoción que destinará más de 90.000 euros con el objetivo de "poner en valor y difundir el valor cultural, histórico y turístico de los 50 establecimientos que actualmente cuentan con este reconocimiento".

Este programa comprenderá la generación de contenidos multimedia --fichas documentación, audiovisuales y fotográficos-- y el diseño e implementación de rutas interactivas, a fin de permitir a los sevillanos conocer los establecimientos más reconocidos de Sevilla y su divulgación histórica, patrimonial y cultural.

"Con este programa damos un paso más en nuestro compromiso con la protección del comercio histórico de Sevilla, un patrimonio vivo que forma parte de la identidad, la memoria y el atractivo de nuestra ciudad", ha añadido Bueno.