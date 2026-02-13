Sevilla busca nuevas oportunidades de alianza empresarial, inversión internacional e innovación en Turquía

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el alcalde de Ankara (Turquía), Mansur Yavas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este viernes, 13 de febrero, un encuentro con el alcalde de Ankara (Turquía), Mansur Yavas, una cita ideada para estrechar lazos entre ambas capitales y en la que Sanz ha incidido en la importancia de "compartir estrategias con capitales como Ankara" en aras de "intercambiar buenas prácticas en materia de innovación urbana, promoción económica y gestión turística".

Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, el alcalde de Ankara ha mostrado interés por el modelo de desarrollo de Sevilla, tanto por su red empresarial como por las políticas turísticas impulsadas.

Por su parte, Sanz ha destacado que "Sevilla es una ciudad abierta, competitiva y con una clara vocación internacional. Contamos con un tejido empresarial sólido y diversificado que está preparado para establecer alianzas y generar nuevas oportunidades de inversión".

El encuentro también ha puesto de relieve las conexiones existentes entre Sevilla y Turquía. Desde el aeropuerto de Sevilla operan actualmente dos aerolíneas turcas, Pegasus Airlines y Turkish Airlines. "Estas conexiones aéreas son una puerta abierta para intensificar las relaciones económicas y turísticas entre Sevilla y Turquía, y para fortalecer nuestra proyección exterior", ha concluido el alcalde de la capital andaluza.

Ankara, capital de Turquía desde 1923 y sede de las principales instituciones del Estado -Presidencia de la República, Parlamento y ministerios-, es el centro político y administrativo del país.