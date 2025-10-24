Sevilla dedica unos jardines al director Abel Moreno, "maestro y referente vivo" de marchas procesionales

El alcalde de Sevilla, con Abel Moreno y familiares, tras el acto de rotulación de unos jardines en Nervión dedicados al director y compositor musical nacido en Encinasola. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este viernes el acto de inauguración de la rotulación de los 'Jardines Abel Moreno', situados en la calle Pirineos del distrito Nervión, en reconocimiento al compositor, musicólogo y director Abel Moreno Gómez, "una de las figuras más destacadas de la música procesional y militar en España".

Durante el acto, el alcalde ha destacado que "es un honor rotular esta nueva vía que se incorpora al nomenclátor de la ciudad. Con ella reconocemos a todo un símbolo vivo de la ciudad, un músico que ha llevado el nombre de Sevilla por todos los rincones de España y padre de todo un estilo compositivo con la marcha procesional como bandera".

Abel Moreno Gómez nació en Encinasola (Huelva) el 1 de julio de 1944, aunque reside en Sevilla desde hace décadas. Militar de carrera, dirigió la Banda de Música de la División Guzmán el Bueno número 2 (Soria 9) entre 1984 y 1996, y ha sido primer inspector de las Bandas y Músicas del Ejército, además de primer director de la Escuela Militar de Música del Ministerio de Defensa.

Su extensa obra supera el centenar de composiciones, entre ellas algunas de las marchas más interpretadas y queridas de la Semana Santa andaluza, como 'La Madrugá' --banda sonora de la película 'Alatriste'--, 'Macarena', 'Soledad Franciscana', 'Esperanza Marinera', 'Hermanos Costaleros', 'Virgen de los Reyes', 'Madre de los Gitanos Coronada' o 'Encarnación Coronada', esta última dedicada a la Hermandad de San Benito, muy próxima al nuevo espacio que hoy lleva su nombre.

En su intervención, el alcalde ha subrayado que "reconocemos con este nuevo rótulo la fuerza de un compositor único que también hizo historia en la música militar dirigiendo la mítica Soria 9 y en el mundo del pasodoble. Aquel joven que llegó desde Encinasola, pasando por Zaragoza, donde conoció a su esposa María del Carmen Yoldi, hasta Sevilla, ciudad que abrazó hasta el día de hoy, ve reconocido su nombre en este parque".

Abel Moreno, socio fundador de la Casa de Aragón en Sevilla, ha sido distinguido con numerosas condecoraciones, entre ellas la Placa, Encomienda y Cruz de la Orden de San Hermenegildo, cinco Cruces al Mérito Militar, una Cruz al Mérito Naval y diversas Menciones Honoríficas.

"Hoy, don Abel Moreno ya forma parte del callejero de Sevilla. Gracias por todo lo que has hecho por nuestra ciudad y por lo que seguirás haciendo. Aquí tendrás siempre a tu alcalde", ha concluido Sanz.