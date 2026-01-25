Sevilla desarrolla en Fitur 2026 una "intensa" agenda de trabajo profesional y estratégica

La comitiva del Ayuntamiento de Sevilla en Fitur 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha desarrollado en Fitur 2026 una "intensa" agenda de trabajo profesional centrada en el fortalecimiento del posicionamiento internacional de la ciudad, la captación de demanda de alto valor y la consolidación de un modelo turístico "sostenible, inclusivo y competitivo".

Tal y como ha precisado el Consistorio local en una nota, como gesto de respeto y solidaridad por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y en consonancia con el luto oficial decretado en España, la Administración decidió suspender todas las presentaciones institucionales y actos públicos previstos durante la feria.

En este contexto, el 'stand' de Sevilla, ubicado dentro del 'stand' de Andalucía que ha ocupado la totalidad del Pabellón cinco de Ifema, ha mantenido una actividad "eminentemente profesional", atendiendo de forma presencial más de 50 reuniones y presentaciones especializadas.

En contexto, la agenda ha incluido encuentros con turoperadores, plataformas 'online' de viajes, aerolíneas y compañías de transporte, organizadores de eventos y agentes vinculados a segmentos estratégicos como el turismo premium y de lujo, cultural, ocio, MICE, familiar y accesible. Asimismo, una parte relevante de las citas se ha articulado con las Oficinas Españolas de Turismo (OET) de distintos mercados internacionales.

Por un lado, el Ayuntamiento ha firmado un "acuerdo estratégico" con la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) para reforzar la proyección de la ciudad como "destino turístico 'premium', sostenible y de referencia en los segmentos cultural" y MICE, mediante un programa de acciones promocionales, comerciales y de comunicación a lo largo de 2026, que incluye la participación en el CEAV Protour y un plan de difusión digital dirigido a más de 20.000 profesionales del sector.

Entre los encuentros más destacados figura la visita al 'stand' de Sevilla del embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, que ha servido para reforzar la apertura de la ciudad al mercado chino, en el que Sevilla viene realizando un "importante esfuerzo" a través de alianzas con 'partners' como MasterCard, Trip.com y Huawei, con resultados ya visibles en el incremento de visitantes procedentes de este país.

También ha tenido lugar una reunión con el director de desarrollo del Aeropuerto Internacional de Miami, Emir Pineda, con el objetivo de avanzar en las negociaciones para una futura ruta aérea directa, considerada "clave" para captar demanda de "alto valor" y reforzar el mercado estadounidense, principal mercado internacional para Sevilla.

En el ámbito europeo, el Consistorio ha destacado el encuentro con Manuel Butler y la vicepresidenta de ABTA, la Asociación de Turoperadores Británicos, que ha permitido "profundizar en la estrategia del mercado británico, analizar tendencias de la demanda y poner en valor la campaña Sevilla For All, impulsando un producto basado en cultura, calidad y sostenibilidad".

Según la Administración local, la colaboración público-privada ha sido otro de los ejes de la agenda, con encuentros con representantes de asociaciones turísticas de la ciudad como Skal, ASET y la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, "consolidando un modelo turístico sustentado en la cooperación, la competitividad y la excelencia".

En el plano internacional, Sevilla ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Monterrey, fruto del reciente viaje de promoción conjunto con Madrid, en la que se ha firmado un convenio para el desarrollo de acciones de promoción compartidas, intercambio de buenas prácticas, capacitación del sector "y aprovechamiento de la oferta cultural como motor turístico".

Asimismo, se ha hecho entrega del libro Sevilla Arte Sacro al director de Turespaña, Miguel Sanz, valorando el patrimonio cultural y sacro de la ciudad "como producto turístico de calidad y narrativa diferencial".

Durante la Feria Internacional de Turismo se han presentado proyectos estratégicos como la Guía Gastropass, en edición especial por la Bienal de Flamenco de Sevilla, que refuerza la vinculación entre gastronomía y cultura como experiencia de alto valor, y el proyecto Entrehoteles, una iniciativa de la Asociación de Hoteles de Sevilla con el apoyo de Turismo de Sevilla, "que convertirá los hoteles de la ciudad en espacios creativos donde confluyen artes visuales, gastronomía e identidad sevillana".

Además, la agenda se ha completado con encuentros con el Ayuntamiento de Crevillent y la Federación de Cofradías y Hermandades de su Semana Santa para establecer futuras sinergias, así como con la presencia de Sevilla en Fitur Lgtbi, donde la ciudad ha contado un año más con 'stand' propio, reforzado en espacio y contenido, en un "año clave" al acoger en noviembre de 2026 la Iglta Global Convention.

Por otro lado, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha recibido a los voluntarios de la ONU que participaron en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Sevilla en 2025, ha asistido a la presentación del proyecto 'The Traveling Set', centrado en el turismo de pantalla como herramienta de promoción sostenible, y ha mantenido una reunión con AVVA Pro para colaborar en una nueva campaña de convivencia turística.

Finalmente, Sevilla ha renovado el distintivo DTI --Destino Turístico Inteligente-- otorgado por Segittur, "reafirmando su compromiso con la mejora continua de la gestión del destino".

Por último, Moreno ha señalado que "Fitur 2026 ha sido una feria marcada por la responsabilidad y el respeto, pero también por un trabajo muy productivo que refuerza la proyección internacional de Sevilla", al tiempo que ha subrayado que "las reuniones mantenidas consolidan alianzas estratégicas y demuestran que Sevilla avanza con paso firme hacia un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad, la cultura y la inclusión".