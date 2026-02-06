Sevilla desbloquea el nuevo distrito Bellavista-La Palmera, con un millón de euros, "tras 16 años de caracolas"

Foto de familia tras el acto inaugural de la nueva sede del distrito Bellavista-La Palmera. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla abre las puertas de la nueva sede del distrito Bellavista-La Palmera. En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha asistido este viernes al acto de apertura de las nuevas instalaciones de este distrito, que ha contado con una inversión municipal de más de un millón de euros.

"Con la inauguración de esta sede desbloqueamos el nuevo edificio, que ha contado con una inversión de casi un millón de euros tras 16 años repartido en caracolas, dando así respuesta a una demanda histórica que, en ocho años, el anterior gobierno socialista no fue capaz de terminar y que este Gobierno ha logrado finalizar para dar una mejor y más cuidada atención a los vecinos de Bellavista-La Palmera", ha destacado el regidor en una nota de prensa.

El alcalde ha recordado que hace 15 años que los trabajadores municipales se trasladaron a unos módulos prefabricados instalados provisionalmente; "desde entonces, tanto los vecinos como los empleados públicos han tenido que desarrollar su labor en dichos módulos y han tenido que sufrir diez años de retraso en las obras". Además, ha añadido Sanz, "al llegar al distrito nos encontramos con que el anterior gobierno socialista no había contemplado el cerramiento exterior del edificio en su planificación".

"Esta falta de previsión por parte del PSOE obligó a licitar el cerramiento, lo que supuso un retraso adicional en la esperada apertura de la sede", ha abundado el regidor al respecto.

La nueva sede se ubica en un edificio de una planta y 600 metros cuadrados que incluye zonas de espera, espacios de atención al público, una sala multiusos de tamaño reducido, despachos, seis baños, un office, almacén y cuarto de limpieza. Además, en la obra exterior se ha ampliado el acerado y mejorado la accesibilidad y la circulación peatonal en la zona.

"Para este gobierno, la atención de calidad a los ciudadanos y sus barrios es una prioridad, como también lo es dotar a los trabajadores municipales de unas condiciones dignas para trabajar, algo que hemos conseguido con el desbloqueo de este nuevo distrito que hoy abre sus puertas", ha concluido el alcalde.