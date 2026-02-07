Sevilla incrementa la vigilancia en zonas con riesgo de inundación y refuerza los servicios municipales por la borrasca

El río Guadalquivir, con un caudal más elevado tras las lluvias de las dos últimas borrascas, este sábado a su paso por la isla de la Cartuja. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Sevilla ha incrementado la vigilancia en zonas con riesgo de inundación tras el paso de la borrasca Leonardo y la llegada este sábado de un nuevo frente, de nombre Marta, con fuertes vientos e intensas lluvias, que ha motivado que la Aemet active el aviso naranja en la provincia. Además, se han refordado los servicios municipales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este sábado el Comité de Operaciones del Plan Territorial de Emergencias convocado con carácter urgente ante las previsiones meteorológicas previstas por este nuevo temporal, según informa el Consistorio en un comunicado.

En las zonas con riesgo de inundación, al igual que durante toda esta semana atrás, se aumentará la vigilancia en estas zonas por parte de Policía Local y Protección Civil, además de información constante a los vecinos; por parte de Emasesa, también habrá equipos en estos lugares por si fuese necesario.

En este sentido, en el caso de Policía Local hay un 25% más de efectivos, se cuenta con siete bomberos más y hay cinco equipos de Parques y Jardines de guardia, de todos modos, "todos los servicios están avisados y se irán reforzando conforme sea necesario", ha añadido Sanz.

Por su parte, la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social tiene activada a toda la plantilla (18 equipos en funcionamiento) y las empresas de conservación de vía pública y de alumbrado público disponen de varios equipos también activados durante este sábado.

En lo que respecta a Emasesa, está activo un operativo compuesto por 37 operarios y 18 máquinas, que serán reforzados a partir de las 14 horas. El dispositivo será "revisado y actualizado de forma permanente" en función de la evolución de las lluvias y de las nuevas predicciones de la Aemet.

En este comité han estado todos los servicios de emergencias así como todos los servicios municipales: Parques y Jardines, Lipasam, Tussam, UMIES, Movilidad, Urbanismo, Alumbrado Público y Emasesa.

El Plan Municipal de Emergencias está activado en Fase de Emergencia Local Nivel 1, lo que supone que todos los servicios municipales se han visto incrementados para atender las incidencias que pueda haber en la ciudad. Como medidas especiales, se mantiene el cierre preventivo de parques y jardines, cementerio municipal, todas las instalaciones deportivas, jardines del Real Alcázar, centros cívicos y espacios culturales.