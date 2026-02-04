Sevilla mantiene el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos ante la crecida del arroyo Miraflores

Corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos en Sevilla ante la crecida del arroyo Miraflores - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla mantiene a primera hora de este miércoles 4 de febrero el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos como medida preventiva ante la crecida de caudal del arroyo Miraflores por las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo.

Según informa Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el corte de tráfico se activó a las 23.00 horas de este martes en ambos sentidos de la SE-20 "manteniendo permeables los cruces con vías transversales".

La medida se adopta "ante la crecida del caudal en el arroyo Miraflores y la posible incidencia en la SE-20, como medida preventiva de anticipación al riesgo", mientras que las vías transversales se mantienen abiertas al tráfico.