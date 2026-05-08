Sevilla reconocerá a Morante de la Puebla y Luis Gordillo como Hijos Predilectos junto a 30 Medallas de la Ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anuncia las Medallas de Sevilla 2026 - EUROPA PRESS

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este viernes, 8 de mayo, la propuesta de Honores y Distinciones de la Ciudad de Sevilla 2026, entre los que se encuentran como Hijos Predilectos el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo o el torero Morante de la Puebla, además de otros destacados en las Medallas de la Ciudad como la Inmobiliaria del Sur (Insur), la Papelería Ferrer o el fundador de Scalpers, Borja Vázquez.

Según ha detallado Sanz en declaraciones a medios en la Casa Consistorial, la propuesta se llevará al Pleno del próximo 14 de mayo, si bien el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, tendrá lugar el 30 de mayo a las 11,30 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla (Fibes).

Asimismo, serán destacadas otras personalidades, entidades o establecimientos, como la Casa Palacios o el Bar Blanco Cerrillo entre los Espacios Emblemáticos de la Memoria de Sevilla, la jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, Rosa Ostas, en la categoría de Contribución a la Ciencia y Salud o el jinete olímpico sevillano Luis Astolfi, en el apartado de Méritos Deportivos.

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