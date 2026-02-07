Sevilla registra 142 incidencias y mantiene el Nivel 1 de Emergencias por la borrasca Marta

Bomberos actúan tras el aviso por una incidencia relacionada con el temporal. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla han atendido un total de 142 incidencias desde esta medianoche y hasta las 9,00 horas de este sábado, de las cuales 14 de ellas han estado relacionadas con inclemencias meteorológicas. Ante la llegada de la borrasca Marta, en la ciudad se mantiene el Nivel 1 del Plan de Emergencias.

Así se ha comunicado a en las redes sociales del Ayuntamiento, consultadas por Europa Press. En este sentido, los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales se encuentran activados y se solicita desde a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y la información difundida por las fuentes oficiales.

El aviso naranja de la Aemet permanecerá activo todo el sábado en la Sierra Norte, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 l/m2 en doce horas. En la Campiña y la Sierra Sur está vigente el aviso amarillo, con acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora y 40 l/m2 en doce horas.

El viento soplará en toda la provincia, dejando el aviso amarillo activo en sus tres comarcas hasta las 12,00 horas, y ascendiendo a naranja desde esa hora hasta las 18,00 horas por rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, la tormenta activará aviso amarillo en la Campiña desde las 16,00 hasta la medianoche, donde no se descarta la formación de tornados.

Por otra parte, según indican fuentes municipales, en las últimas horas no ha entrado agua de manera reseñable a los tanques de tormentas, que actualmente están vacíos. En cuando a las estaciones de bombeo de agua potable de Sevilla, han funcionado con normalidad, sin incidencias reseñables.

Los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 625,4 hm3, lo que supone un 97,6% sobre la capacidad total de embalse.