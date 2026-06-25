Sevilla se reivindica como sede de eventos "de primer nivel" y urge a mejorar infraestructuras para seguir avanzando

Encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Mapfre - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector turístico y empresarial han reivindicado a Sevilla este jueves, 25 de junio, como una ciudad con capacidad para acoger eventos "de primer nivel" y de proyección internacional. Asimismo, han coincidido en la necesidad de apostar por la "calidad" en la selección de este tipo de citas y han urgido mejoras en las conexiones e infraestructuras para consolidar la captación de eventos en los próximos años.

Así lo han señalado durante el encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Mapfre titulado 'Sevilla, escenario de grandes citas. El impacto de los eventos en la ciudad', que ha tenido lugar durante la presente jornada en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Turismo Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Manuel Cornax, ha defendido que el turismo "no excluye" el desarrollo de otras actividades económicas y ha destacado el papel que desempeña la ciudad como foco de atracción de talento.

"El turismo influye para que la gente que moviliza talento quiera instalarse en Sevilla. La gente capaz de hacer cosas quiere estar donde esté a gusto y, con el teletrabajo, eso es cada vez más importante. Sevilla es una ciudad fácil y agradable para vivir, donde se pueden hacer muchísimas cosas", ha afirmado Cornax, misma vez que ha incidido en la necesidad de "atraer gente, elevar el nivel de nuestra sociedad y apostar por actos con repercusión mundial que nos permitan seguir creciendo y desarrollando otras actividades económicas".

Por su parte, el director gerente de Contursa, Antonio Castaño, ha señalado que la celebración de eventos debe entenderse como una herramienta para diversificar y promover la agenda de la ciudad, generar actividad económica y crear oportunidades tanto para los residentes como para los visitantes.

"Los eventos no son un fin en sí mismos, sino un instrumento para impulsar la ciudad. No se trata tanto de aumentar el número de citas como de apostar por eventos de calidad. Sevilla debe estar preparada para acoger acontecimientos de primer nivel, que contribuyan a mejorar sus infraestructuras y a reforzar su proyección nacional e internacional de una forma más potente", ha expresado Castaño.

A continuación, el director regional de Mapfre Andalucía Oeste, José María Romero, ha destacado la "capacidad" de Sevilla para acoger grandes acontecimientos y su "proyección internacional", misma vez que ha defendido la visibilidad que generan iniciativas como el patrocinio de la final de la Copa del Rey Mapfre y de la propia competición.

"Creo que Sevilla recibe perfectamente esta Copa del Rey Mapfre u otro evento. (...) Hay muchas áreas de oportunidad en Sevilla en cuanto al tema de infraestructuras, que precisa poner de acuerdo a muchas instituciones", ha afirmado, tras lo cual ha esgrimido que la Copa del Rey Mapfre es "un evento de superación".

"El deporte es algo implícito en nosotros, en esos valores que recogemos con instituciones y empresas. Trabajo en equipo, esfuerzo, sacrificio o solidaridad. Nosotros patrocinamos también la final de la Copa del Rey Mapfre. Es un evento de superación porque, de alguna manera, un equipo pequeño puede ganar al Real Madrid y en teoría podría incluso llegar a la final. Hoy, y siempre, vamos a esperar que siga jugando en Sevilla", ha concluido Romero.

Por último, el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia, Jorge Castilla, ha incidido en la necesidad de reforzar las infraestructuras y los servicios de la ciudad para competir por la captación de grandes acontecimientos internacionales.

En este marco, ha señalado que la organización de este tipo de eventos requiere una "planificación a largo plazo" y una capacidad suficiente en ámbitos como la oferta hotelera, los espacios disponibles y las conexiones de transporte. "Para atraer grandes eventos hay que estar a la altura. Esto son servicios, espacios e infraestructuras. Hasta que no se consigue ese nivel cuantitativo y cualitativo es muy difícil traer un gran evento a la ciudad".

"Si no hay una planta hotelera adecuada, una mejora de las infraestructuras o un aumento del 40 por ciento de la capacidad del aeropuerto, las posibilidades se reducen. En el AVE la situación es regular; hemos pasado de tener la joya de la corona a un servicio que deja mucho que desear. Jugamos en primera división y es ahí donde se empieza a trabajar para conseguir los eventos que queremos albergar dentro de cuatro o seis años", ha destacado Castilla.