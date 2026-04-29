Sevilla se suma a la Red de Ciudades 'LALIGA' para combatir el odio a través del fútbol

La delegada municipal de Deportes, María Tena, en el acto de la adhesión de Sevilla a la Red de Ciudades 'LaLIGA'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se ha sumado a la Red de Ciudades 'LALIGA' para combatir el odio a través del fútbol. En este sentido, la delegada de Deportes en el Ayuntamiento hispalense, María Tena, que ha participado en la presentación de esta iniciativa, ha destacado "el compromiso del Consistorio con los valores sociales del deporte".

En un comunicado, la concejala de este área ha destacado el apoyo del Ayuntamiento a todas las iniciativas "que vengan a combatir el odio y a favorecer el respeto y la cohesión".

Al respecto, la citada red nace para combatir el odio en todas sus manifestaciones y especialmente el racismo, el 'bullying y la xenofobia'.