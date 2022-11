La sevillana Soltel desarrolla una herramienta colaborativa que facilita la economía circular para el proyecto C-Servees

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sevillana Soltel ha desarrollado una herramienta colaborativa que facilita la economía circular para el proyecto C-Servees. En este proyecto europeo, que acaba de finalizar, ha participado Soltel. La firma tecnológica ha elaborado la herramienta colaborativa que habilita el de intercambio de información entre los diversos actores de la cadena de valor del sector de los aparatos electrónicos y tecnológicos a lo largo de toda la vida útil de los mismos, con el fin de promover su reutilización, su reparación y la recuperación eficiente de los productos y tratamiento de residuos.

Para el proyecto, que ha tenido dos años de duración, se creó un consorcio de empresas del que Soltel ha sido la firma TIC encargada de desarrollar la herramienta de intercambio de información entre los diferentes actores de la cadena de valor durante el ciclo de vida de los productos eléctricos y electrónicos.

Coordinados por el director de Operaciones Solutions AAPP, Francisco Quintero, Soltel diseñó y desarrolló una plataforma que ha actuado como canal de comunicación. Gracias a ella se ha podido conectar a productores, recicladores, talleres de producción y usuarios finales para compartir información útil sobre productos, tales como manuales de reparación o desensamblaje, así como información sobre componentes específicos de los mismos con el fin de aumentar su vida útil.

C-Servees ha tenido como reto impulsar una economía circular eficiente en el uso de los recursos en el sector eléctrico y electrónico (E&E) mediante el desarrollo, el ensayo, la validación y la transferencia de nuevos modelos empresariales de economía circular (CEBM) basados en servicios eco-innovadores sistémicos que incluyen: el arrendamiento ecológico de los EEE, equipos eléctricos/electrónicos, la personalización de los productos, la mejora de la gestión de los REEE, equipos reciclados, y los servicios de TIC en apoyo de los demás ecoservicios.

Para completar su función, se han desarrollado herramientas TIC como motor de los servicios eco-innovadores que permiten aprovechar al máximo el potencial y las sinergias de las dos grandes revoluciones de nuestro tiempo: la economía circular y la Industria 4.0.

REUNÓN FINAL

Los socios del proyecto han celebrado una reunión en Bruselas como cierre del proyecto. Soltel envió a su director de Operaciones Solutions AAPP y a varios de los técnicos que han desarrollado y gestionado el uso de la herramienta colaborativa.

Posteriormente a esta reunión final del consorcio, tuvo lugar el evento final del proyecto, organizado en colaboración con el proyecto ReCiPSS, titulado 'Paving the way for innovative Circular Economy products and services in the electronic and automotive sectors: Lessons learned and way forward'. En él se analizaron los principales resultados y conclusiones tanto de C-Servees como del proyecto ReCiPSS.

Las conclusiones extraídas se han plasmado en recomendaciones a tener en cuenta por la Unión Europea sobre Economía Circular y apuntan a la importancia de reutilización de elementos en un sector tan contaminante como el de los aparatos eléctricos y electrónicos y en cómo hacerlo. De hecho, algunas de las empresas que han dado vida a C-Servees barajan en la actualidad proyectos basados en la experiencia cosechada con esta iniciativa y que ampliarán su alcance, algo que ayudará a cuidar un poco más el medio ambiente, objetivo máximo del proyecto.