SFDK, Pastora Soler, El Arrebato o Laura Gallego cantaran en el Tiny Box solidario del Icónica Sevilla Fest el día 23

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest celebrará el próximo martes 23 de diciembre en la Alameda de Hércules su Tiny Box solidaria entre las 17,00 y las 21,00 horas.

La convocatoria contará con la participación y colaboración de artistas como SFDK, Raule, El Duende Callejero, Laura Gallego, Pastora Soler, El Arrebato, O'Funk'illo, Rafa Almarcha o Elfos del Rocío, que ofrecerán pinceladas musicales durante la tarde, según ha anunciado la organización en una nota.

Icónica ha indicado que la única condición para asistir es que las personas que se acerquen entreguen un juguete, nuevo o en buen estado, con el objetivo de "llevar la ilusión de la Navidad a quienes más lo necesitan".

Los juguetes recogidos serán donados al Centro de Acogida Inmediata de Menores "Luis Toribio de Velasco" de Sevilla con la colaboración del Ateneo de la ciudad.