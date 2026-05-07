Siete vehículos calcinados y otros seis afectados en un incendio durante la madrugada en Alcalá (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra. - ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Un total de siete vehículos han quedado calcinados y otros seis se han visto afectados durante un incendio que ha tenido lugar esta madrugada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado el servicio unificado de emergencias 112, consultado por Europa Press, sobre las 3:00 horas de este jueves se ha declarado un incendio en una zona de aparcamiento de la calle Miguel Ángel Blanco, en la localidad, lo que ha motivado la recepción de una decena de avisos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y de la Policía Local, que han confirmado la afectación de trece vehículos. El fuego no ha provocado daños en inmuebles ni ha causado heridos.