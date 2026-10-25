El Sindicato Médico advierte de una agresión a varios sanitarios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

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SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha alertado de una agresión contra profesionales sanitarios en San Juan de Aznalfarache.

Según indican, un individuo protagonizó un episodio de "extrema violencia" alrededor de las 6,00 horas del domingo que puso "en grave riesgo" la integridad física de las trabajadoras del centro.

El hombre "irrumpió en las instalaciones e intentó agredir al personal sanitario". Los profesionales, según el sindicato, se encuentran "profundamente afectados", dado que esté hombre llegó a protagonizar un episodio con autolesiones.

Además, el conjunto ha alertado de que el centro "se encontraba sin personal de seguridad en el momento de los hechos". "Exigimos a las administraciones el reforzamiento inmediato de las medidas de seguridad en los centros sanitarios, garantizar protocolos de actuación eficaces ante situaciones de riesgo", han apostillado.