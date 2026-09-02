Solventada la incidencia que afectaba los Cercanías de Sevilla y las conexiones con Cádiz

Tren de Cercanías
Tren de Cercanías - MINISTERIO DE TRANSPORTES
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 13:26
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SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de Sevilla, en concreto la línea C1, y las relaciones ferroviarias con Cádiz están recuperando gradualmente su frecuencia de paso habitual tras haber solucionado la incidencia localizada entre Dos Hermanas y Utera (Sevilla).

Así lo ha indicado Adif a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, después de que una incidencia en la señalización entre Dos Hermanas y Utrera haya causado retrasos en el tráfico ferroviario de ambas líneas.

En concreto, dicha incidencia ha causado retrasos a los trenes de la línea C1, y las relaciones ferroviarias con Cádiz.

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