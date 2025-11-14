La soprano Marina Rebeka, galardonada en los 'Opera Awards', llega a Sevilla para su doble debut en el Maestranza

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aclamada soprano Marina Rebeka ha llegado a Sevilla para incorporarse a los ensayos de Lucrezia Borgia, tras ser premiada en la edición número 12 de los 'International Opera Award's, considerados los premios más prestigiosos del panorama operístico y celebrados este año en Grecia.

Rebeka se incorpora a los ensayos de Lucrezia Borgia, donde encabezará el elenco de esta producción que subirá a escena en el próximo mes de diciembre. Su presencia en Sevilla marca un hito en su carrera: será su esperado debut en el Teatro de la Maestranza y también su primera interpretación del personaje de Lucrezia, uno de los roles más emblemáticos y complejos del repertorio de Gaetano Donizetti, informa el Teatro en una nota de prensa.

Reconocida internacionalmente como una de las grandes sopranos de su generación, Marina Rebeka ha cautivado al público de los principales teatros del mundo "gracias a su deslumbrante timbre, su refinada musicalidad, una técnica impecable y una profunda capacidad expresiva".

Su debut en Sevilla en el rol de Lucrezia ha generado una "notable expectación" entre el público y la crítica especializada, que aguardan ver a la artista enfrentarse a un personaje de enorme exigencia vocal y dramática.

'Lucrezia Borgia', la intensa ópera de Donizetti, se presentará en tres funciones los días 3, 6 y 9 de diciembre. La producción, de gran ambición artística, es fruto de una coproducción entre el Teatro de la Maestranza, el Auditorio de Tenerife, la Ópera de Oviedo y el Teatro Comunale de Bolonia.