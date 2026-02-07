La Subdelegación del Gobierno solicita a la Junta y a La Liga la suspensión del Sevilla-Girona por la borrasca

El subdelegado del Gobierno, en la visita realizada a El Palmar, uno de los municipios más afectados por las consecuencias del temporal. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha pedido tanto a la Junta de Andalucía como a La Liga la suspensión del encuentro Sevilla FC-Girona previsto para la tarde de este sábado (18,30 horas) por las incidencias del temporal que ha entrado en Andalucía, una borrasca de nombre Marta, que está dejando en las últimas horas fuertes vientos e intensas lluvias. No en vano, la Aemet ha activado el aviso naranja en la provincia.

Para ello, la Subdelegación ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, "instándola, como administración directora de la emergencia, a solicitar la suspensión" de dicho encuentro, "dándole traslado de dicha petición a La Liga de Fútbol".

"Como continuación al informe trasladado por el Cuerpo Nacional de Policía, a la Liga de Futbol, así como teniendo en cuenta los niveles de aviso de riesgos meteorológicos, se solicita que como dirección de la emergencia decretada por la Junta de Andalucía, actualmente en el nivel 2 debido al riesgo de fenómeno meteorológico adverso por las borrascas, se activen las medidas pertinentes a fin de que con motivo de partido Sevilla FC - Girona FC, se inste a la Liga para que no se celebre el mismo", recoge el escrito, según informan fuentes de la Subdelegación.

El subdelegado, en una visita realizada a El Palmar, realizaba un llamamiento a la prudencia y apelada a la población para que evite los desplazamientos "que no sean necesarios", como vienen haciendo los cargos públicos con responsabilidad en los distintos gobiernos --estatal, autonómico y local--.

En la capital, preocupa la crecida del Guadalquivir y por ello, el Ayuntamiento ha incrementado la vigilancia en zonas con riesgo de inundación por parte de Policía Local y Protección Civil. Además, se han refordado los servicios municipales.

Además, teniendo en cuenta los desplazamientos de aficionados al estadio desde diversos puntos de la provincia, hay cortes de tráfico en varias vías de la red provincial de carreteras, como la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la SE-7201 (de Puebla de Cazalla a Lantejuela), la SE-3102 (de Sevilla a San José de la Rinconada), la vía 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona) y la SE-5202 (de Arahal a Marchena).