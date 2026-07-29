También Somos Sevilla quita hierro a la mezquita:"Jamás hubo problemas por convivir diversas razas, ideologías y credos"

Archivo - Concentración vecinal ante el centro de Servicios Sociales del Polígono Sur, como foto de recurso - NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Nosotros También Somos Sevilla se ha pronunciado sobre el proyecto de mezquita en una parcela del Polígono Sur después de que la Gerencia de Urbanismo haya otorgado este martes la licencia de obras. Para la entidad vecinal, "no es el problema" del barrio. "Hace años que convivimos personas de diferentes razas, ideologías y creencias religiosas: jamás ha habido ningún problema causado por este pluralismo ideológico y religioso".

En un comunicado, la asociación asegura que los "graves problemas de seguridad" que tienen "no han estado, ni están, provocados por diferencias religiosas". En su opinión, obedecen a "la persistencia de la pobreza y la exclusión, que genera conductas marginales impunes", de modo que el "principal núcleo de inseguridad" está constituido por la existencia de "grupos que controlan el cultivo y tráfico de drogas y necesitan un barrio hecho a la medida de su negocio".

Señala la plataforma que los problemas que requieren una solución urgente son los apagones de luz padecidos por familias que tienen contrato y pagan sus facturas; la falta de recorridos por el Polígono Sur de los autobuses 30, 31, 32 y A5 y la circulación peligrosa de motos y coches por las calles de estos barrios.

"Junto a ellos, permanecen enquistados, la pobreza y la exclusión motivadas por el paro, el empleo precario, el absentismo, abandono y fracaso escolar, la desestructuración familiar y la falta de compromiso de las administraciones, especialmente de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, que tienen las mayores competencias para solucionarlos", añade el comunicado.

Remarca Nosotros También Somos Sevilla que, "en lugar de solventar esos problemas", se "recortan" servicios públicos como educación, vivienda, salud, servicios sociales y empleo. "Recortes que aumentarán debido al pacto de gobierno en Andalucía entre PP y VOX. Siempre hemos defendido el derecho de toda persona o grupo de personas a contar con los medios necesarios para celebrar el culto que profesen, lo testimonia la existencia de lugares de culto para distintas confesiones en el Polígono Sur", abunda la plataforma al respecto.

"Los únicos impedimentos exigibles son los fijados por las leyes y la Constitución, siendo conscientes de que afectan a todas las personas y creencias religiosas", subrayan desde el colectivo vecinal, al tiempo que exigen que las administraciones comprometidas con el plan integral se sienten con entidades del barrio "para realizar, de una vez por todas, políticas que contribuyan a construir una vida digna y una convivencia pacífica".