El Teatro de Alba de Alcalá (Sevilla) acoge el estreno de los cortometrajes realizados en los Talleres de Cine

Foto de la gala de estreno de los cortometrajes en el Teatro de Alba. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la gala de estreno de los cortometrajes realizados en los talleres de Cine que a través de la delegación de Juventud se han llevado a cabo en este pasado 2025.

La delegada de Juventud, Paula Fuster, ha asistido al evento, acompañada de la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, ha destacado "la buena experiencia que le han transmitido los participantes de la iniciativa", resaltando "los magníficos trabajos" en forma de cortometrajes de los que el público asistente ha podido disfrutar. Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, se han proyectado un total de cuatro trabajos, 'Lo importante', 'Blanco y Negro', 'Cracy Days' y 'Mensaje Perdido' fruto de los talleres semiprofesionales que los jóvenes de Alcalá han desarrollado en los talleres de cine.

Fuster, ha explicado que "cada taller ha permitido adaptar cada proyecto a la edad y las necesidades educativas y personales de cada uno de ellos". "El nexo común es la creatividad, la implicación, el compañerismo, el amor por el cine, por contar historias, historias cercanas a su mundo, que les motivan o les preocupan, haciéndolo de una manera divertida, creando un ambiente muy especial que convierte la convivencia en uno de los ejes fundamentales de estos talleres", ha explicado.

Este año se han desarrollado cuatro proyectos con un total de 45 alumnos. Para finalizar, Fuster, ha animado a los jóvenes "a seguir por este camino, a seguir creciendo, investigando, haciendo productos audiovisuales porque vamos a aprender, a emocionarnos y a hacer una ciudad más interesantes, más creativa, más divertida, en conclusión: más joven", ha concluido.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el primero de los talleres aglutinó a doce jóvenes de entre 13 y 17 años y su trabajo propone una reflexión sobre los valores de la sociedad y la manera que tienen los jóvenes de afrontarlo. Se titula 'Lo importante' y está grabado entre la biblioteca Editor José Manuel Lara y el Parque de San Francisco.

Parte de la pregunta de un youtuber sobre qué es lo más importante de la vida. Desde ahí se desarrolla una sátira desde la perspectiva juvenil con personajes muy peculiares y temas actuales que forman parte de su entorno, como la IA, los amigos, la familia o el reguetón, entre otros.

El segundo de los trabajos se titula 'Blanco y Negro' y hace referencia a la actitud de dos chicas, una centrada en lo positivo y otra en lo negativo. En él han participado diez jóvenes entre 17 y 20 años (junto a cuatro colaboradores) grabando las escenas entre las calles de Alcalá y la Casa de la Cultura.

Recreando el ambiente del cine de autor, con gran peso en los diálogos sobre los sentimientos y los pensamientos, presentan una estética y personajes de forma informal, pero sobre un patrón real, atemporal y de forma desenfadada. Un guion fresco, aunque profundo, que invita a una reflexión sobre la felicidad.

El tercer corto se titula 'Crazy Days' y es una especie de guiño a las sitcoms, planteando varias escenas independientes en tono de comedia absurda sobre situaciones cotidianas, como la espera en una cola, o el ambiente en una oficina o en una exposición. El objetivo era convertir lo común en extraordinario para encontrar ese momento ridículo y divertido en cualquier lugar. En este proyecto han trabajado otros diez jóvenes de entre 15 y 18 años escenificando estas puestas en escena también en la biblioteca Editor José Manuel Lara.

El último de los cortos vuelve a unir la experiencia de trabajo conjunto de jóvenes con personas adultas para facilitar la comunicación entre distintas generaciones. En 'Mensaje perdido' han participado 17 personas con una variedad de edad que ha ido desde los 18 a los 62 años.

Este trabajo, de una intensidad demoledora, engloba cuatro historias con un nexo en común: un mensaje perdido y lo que ello desencadena, desde un conflicto de celos hasta el concepto de seducción, pasando por la lealtad o la ilusión por la vida.

La ambientación se ha distribuido entre viviendas particulares, los parques de ribera, el Castillo de Alcalá. Los cortos se publicarán en la web municipal en el apartado de Juventud.