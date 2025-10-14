Tres detenidos en Sevilla por vender droga en un piso de las Tres Mil Viviendas usado como 'fumadero' para clientes

Droga incautada en un piso usado como 'fumadero' en Las Tres Mil Viviendas de Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas y ha desarticulado un punto de droga muy activo en la barriada de las tres Mil Viviendas de Sevilla, en la zona de 'Los Amarillos'. Además se han incautado diversas cantidades de sustancias estupefacientes --cocaína y hachís--, así como dinero en efectivo, en torno a 3.000 euros.

En el registro, los agentes han localizado un inmueble que contaba con varias habitaciones que funcionaban como 'fumadero', donde se consumía la droga y que incluso contaba con máquinas tragaperras ilegales, según informa en una nota de prensa.

Los agentes comprobaron durante la entrada al inmueble en cuestión que, además de servir como punto de venta ilegal de sustancias estupefacientes, servía como una 'especie de club' donde los clientes consumían las dosis que compraban a los ahora detenidos y se divertían jugando con unas máquinas tragaperras, carentes de la licencia administrativa correspondiente y cuya procedencia ilícita se encuentra actualmente bajo investigación.