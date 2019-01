Beltrán Pérez desiste de ejercer la acusación en el delito societario de Mercasevilla

Publicado 14/01/2019 20:34:04 CET

La acusación de Mercasevilla y la Fiscalía "garantiza la culminación del trabajo del PP en su lucha contra la corrupción"

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía hispalense, Beltrán Pérez, ha desistido de la acusación particular que ejercía en el procedimiento judicial promovido contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario, según ha informado el Grupo municipal del PP la tarde previa a la celebración del juicio previsto sobre este caso en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial.

Fuentes del Grupo municipal del PP han precisado a Europa Press que Beltrán Pérez ejercía la acusación particular en este procedimiento, merced a su antiguo papel de consejero de la sociedad mixta Mercasevilla a propuesta del PP dentro de la cuota de representación que correspondía a los populares en los órganos de la sociedad mixta como fuerza de oposición del Consistorio, socio mayoritario de la empresa gestora del mercado central.

Este lunes, horas antes de que este martes arranque el juicio contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados por el denominado delito societario investigado en Mercasevilla, Beltrán Pérez ha resuelto desistir de su papel como acusación particular, según el Grupo municipal del PP, según el cual se ha decidido "dejar en manos de Mercasevilla y del Ministerio Fiscal la acusación particular del caso", lo que "garantiza la culminación del trabajo del PP en su lucha contra la corrupción en Mercasevilla".

Así, el Grupo Municipal Popular considera que la acusación particular de Mercasevilla "ya refleja la posición del PP en virtud de su pertenencia al consejo de administración, con lo que se pretende evitar duplicidades jurídicas que pudieran solapar el desarrollo del proceso, que siempre debería estar orientado a preservar bienes públicos".

Del mismo modo, desde el Grupo Popular se ha indicado que "la garantía de continuidad de la causa por la acción del Ministerio Fiscal y Mercasevilla aconseja desistir de una acción personal como consejero de la compañía de la que no forma parte hace ocho años, y no se quiere interferir ni política ni mediáticamente en el juicio".

Por ello, "teniendo en cuenta que la acusación ya se ejerce por parte del Ministerio Público, pues para evitar confrontación y politización se ha decidido que sea el Ministerio Público y Mercasevilla quién ejerza en exclusiva la acusación particular del caso, que garantiza la culminación del trabajo del PP en su lucha contra la corrupción en Mercasevilla".