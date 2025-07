UGT Sevilla apunta a "la falta de prevención laboral" en el accidente mortal de Estepa

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Sevilla ha señalado que "la falta de prevención laboral ha vuelto a costar una vida", en relación al último accidente registrado este viernes en la provincia de Sevilla, que eleva a 26 las víctimas mortales en lo que va de año, y ha exigido responsabilidades.

En este sentido, un trabajador ha fallecido en la localidad de Estepa (Sevilla) al precipitarse desde el tejado de una fábrica. El suceso se produjo poco antes de las 8,30 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias alertó al 112 para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad ante la caída de un trabajador desde el tejado de una nave industrial.

"No puede ser que, por una mala organización del trabajo, un trabajador pierda la vida", ha señalado el secretario de Salud Laboral del sindicato, Jose Armando Rodríguez. "UGT Sevilla exige el cumplimiento estricto de la legislación laboral y reclama un mayor compromiso institucional y empresarial para poner fin a estas muertes que, lejos de ser inevitables, pueden y deben prevenirse".

"Insistimos en que no se trata de hechos aislados, sino de una consecuencia directa de la dejadez y la falta de planificación en la prevención de riesgos laborales por parte de muchas empresas" destaca el secretario de salud laboral. "La vida no puede ser el precio de trabajar. La prevención es un derecho, no una opción", concluye el dirigente sindical.