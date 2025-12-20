La Universidad de Sevilla celebra la undécima edición de la Gala del Laboratorio de Proyectos de Comunicación. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha vuelto a situarse como punto de referencia del emprendimiento universitario en comunicación con la celebración con la XI Gala del Laboratorio de Proyectos de Comunicación (LabProCom). El evento tuvo lugar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

De un total de 14 proyectos que pasaron a la Gala de 24, los responsables de Ciber cómics consiguieron el primer puesto concretado en espacio de preincubación y coworking por parte del Secretariado de emprendimiento de la US, asesoramiento específico por parte de profesionales de Andalucía Emprende, una cuantía de 500 euros por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), la copa LabProCom, entre otros, según ha informado la entidad académica en una nota.

Un proyecto dedicado al cómic español y portugués y creado para dar visibilidad a artistas y nuevos proyectos editoriales. El segundo premio recayó en EnMood, una plataforma de bienestar emocional iniciada para acompañar a los usuarios con la ayuda de un asistente virtual, mientras que el tercer puesto fue para Game Off, proyecto que también fue reconocido por su mayor compromiso social emprendedor, centrado en la prevención y el tratamiento de la ludopatía, combinando recursos educativos y contacto con centros especializados.

Asimismo, ZiÉ recibió el galardón previo al mejor proyecto presentado, valorando especialmente la claridad y calidad de su exposición oral y audiovisual, impulsado por su unión con el periodismo de moda y el talento local con inteligencia artificial para crear looks personalizados.

El jurado estuvo compuesto por el presidente del Consejo Audiovisualde Andalucía (CAA), Domi del Postigo; la jefa del Servicio de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla, Marina Rosales; la Coordinadora de Gestión de Andalucía Emprende, Nuria García; el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, y la Directora de LabProCom, Hada Sánchez.

Esta iniciativa emprendedora se ha consolidado como uno de los encuentros anuales más relevantes que conecta a universidad, instituciones y sector profesional en el ámbito del periodismo y la comunicación.

La directora de LabProCom y coordinadora de la gala, Hada Sánchez, ha subrayado la importancia de seguir impulsando espacios que permitan conectar talento, generar oportunidades y dar continuidad a los proyectos más allá del aula, destacando el valor del recorrido del laboratorio a lo largo de sus once ediciones.

Durante la jornada, el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo, ha ofrecido la conferencia central de la gala, reflexionando sobre los retos actuales de la comunicación, la responsabilidad profesional y el papel de la innovación en el ecosistema mediático.

Además, han asistido como invitados especiales el director de Canal Sur Media, Juan Manuel Blanco Poley, y el director de Diario de Sevilla y de Contenidos Digitales del Grupo Joly, David Fernández, quienes han aportado una visión profesional sobre el presente y futuro de los medios.

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha destacado que el emprendimiento se ha convertido en "un eje fundamental" para el desarrollo económico de Andalucía, con un impacto cada vez más visible en el ámbito universitario.

Además de los premios principales, se hizo entrega de distintos galardones que reconocieron valores como la innovación, el trabajo colaborativo, la inclusión y la creatividad. Esta XI Gala ha resultado especialmente significativa por la presencia de egresados y promotores de proyectos digitales de ediciones anteriores.

Los presentadores de esta edición, Luis González y Cristina Borrego, fueron dos impulsores del proyecto ganador de la gala anterior, MenteZ. Esto les dio la posibilidad de compartir su experiencia y evolución profesional, destacando el valor de LabProCom como espacio donde se "siembran ideas que pueden florecer en proyectos reales".

La gala vivió uno de sus momentos memorables gracias a la actuación de los cantautores Pablo Leiva, Miago y David Kells, durante la deliberación del jurado, cuyas interpretaciones hicieron vibrar las paredes del recinto y desbordaron emociones, furor y alegría contagiosa.

El ambiente estuvo marcado por el compañerismo, el jolgorio y una excelente vibración colectiva, reforzada por el acompañamiento musical de los DJs Ignacio Cote Cardin y Rafael Aragón, que elevaron la energía del evento y conectaron con el público.

El evento contó también con la participación de futuros periodistas de ediciones pasadas, así como otros profesionales que se han sumado: en realización, Marta Sánchez y Ángel Torre-Marín; en entrevistas, Álvaro García y Miguel Ramírez. El acto se desarrolló de 09,00 a 14,30 horas y pudo seguirse en directo vía streaming a través del canal de la FCom en YouTube y en redes sociales con los hashtags #ProyecCom25 y #EmprendemUS, consolidando una vez más a LabProCom como referente del emprendimiento comunicativo universitario.