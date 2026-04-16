La Universidad de Sevilla licita la rehabilitación de la capilla de Los Estudiantes por más de un millón de euros

Archivo - Capilla de Los Estudiantes, junto al Rectorado. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha licitado el contrato para la rehabilitación de la capilla de Los Estudiantes por más de un millón de euros (1.193.365 euros, con IVA incluido) y con un plazo de ejecución de doce meses. El proyecto de restauración tiene por objeto "la salvaguarda de este bien patrimonial, llevando a cabo las actuaciones necesarias para frenar su deterioro".

Así figura en el pliego de condiciones publicado y consultado por Europa Press. El proyecto se trata de una intervención global sobre el edificio de la capilla para la restauración de la misma, ya que "en la actualidad, presenta diferentes patologías. El uso actual y futuro es el mismo, como capilla universitaria". La capilla tiene una superficie de 458,55 metros cuadrados y la conforman una nave central, nave del Evangelio, nave de la Epístola y el coro.

La intervención supondrá una reparación estructural para "solucionar de modo eficaz la evacuación de aguas pluviales, impermeabilización de su envolvente, reparación de los defectos ocasionados por la entrada de agua en el templo y en sus fábricas, renovación de todas sus instalaciones y ejecución de un sótano de instalaciones para alojar toda la maquinaria de climatización, así como la restauración de los elementos arquitectónicos que con el paso del tiempo se han ido deteriorando, para que el edificio siga manteniendo e incluso mejorando en lo posible sus valores espaciales, constructivos, materiales, estéticos e históricos, con especial atención a la durabilidad y la sostenibilidad".

Según el recoge el proyecto visado, en el caso de las fachadas "se procederá a la eliminación completa de enfoscados y pinturas realizadas con materiales no transpirables, eliminando los restos de polvo con máquina de agua a presión, hasta dejar la fábrica completamente limpia y humedecida como paso previo a la aplicación de los enfoscados". A continuación, se procederá al cosido de grietas y sellado de fisuras, recuperación de volúmenes perdidos, así como a la recomposición de molduras fracturadas con ladrillo tejar o ladrillo tallado, según el caso. En la portada, espadaña y otros elementos pétreos se procederá de la misma forma que en el resto de elementos que quedarán vistos una vez eliminados los revestimientos de mortero o pintura que pudieran existir".

En el caso de la linterna de Sebastián Van der Borch se restaurará la cerámica vidriada (azulejos y pináculos) de manera que "artesanos ceramistas fabricarán los pináculos que se han perdido, se restaurarán los ladrillos tallados, se eliminarán los revestimientos continuos impropios, devolviéndole así su acabado en mortero de cal y estuco o el material original visto en las partes de piedra, se impermeabilizará su pequeña cúpula, se restaurarán las vidrieras, la cerrajería y carpintería y la cruz de coronación mediante limpieza, pasivado y protección y su apoyo actualmente fracturado, con la incorporación de un nuevo sistema bajo las vidrieras que impide la entrada del agua y permite la ventilación natural continúa".

Asimismo, en el interior de la capilla, una vez corregidas las filtraciones de la cubierta, se picarán los revestimientos interiores en mal estado, eliminando la pintura plástica existente para pintar con pintura al silicato que aporte transpirabilidad a las fábricas. "Se ejecutará --recoge el proyecto-- la anhelada demolición de los muros que impiden la contemplación del espacio diáfano, mediante un refuerzo con estructura metálica de los arcos, a modo de arcofajones, que apearán el arco y transmitirán las cargas directamente a la cimentación".